〈房產〉淡江大橋通車就要實現 但預售屋買盤仍受央行信用管制的壓抑
鉅亨網記者張欽發 台北
新北淡江大橋預計於 2026 年 5 月通車，雖然有重大交通建設即將實現，不過淡水預售屋市場仍不敵台灣央行信用管制的壓抑，在管制前後的單月預售揭露量減少了 75%，接下來利多實現後，就要觀察淡江大橋的實質益及未來淡北外環道路的興建，能否吸引更多的民眾進住。
統計顯示，從 2021 年 7 月實價登錄 2.0 上路以來，淡水地區的預售揭露就將近 1 萬戶，第七波管制前一年平均單月淡水預售揭露 301 戶，反映淡水在房價相對平價與捷運、淡江大橋興建的利多下，吸引不少民眾進場購買預售案，不過就在第七波選擇性信用管制上路後，單月揭露平均剩下 74 件，較第七波前一年單月平均就少了 75%。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，淡江大橋利多對於房市有正面激勵效果，不過從工程確定發包開始興建後已經歷經多年，該上車的也都上車了，現在已經從有夢最美，逐漸到利多實現，未來就要看通車後是否有效解決淡水民眾的通勤問題。
另外，淡水還有淡北外環道路的建設利多，長期交通狀況有機會進一步改善，不過眾多利多仍得面對政策管控問題，現在市場自用當道，房市也回歸理性。
統計顯示，2022 年第一季以前，淡水的預售住宅成交單價中位數還在 2 字頭，2022 年第二季開始站上 3 字頭，隨後房價也緩步攀升，一方面受到造價與通膨等因素帶動，一方面淡水地區的空置率改善後，在需求持續增加下，新案價格往上也帶動整體房價走揚。
