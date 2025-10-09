〈房產〉房市928檔期、政策利多雙雙啞火 住展風向球衰退未歇

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-09 10:38

‌



代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，9 月未隨檔期效應回溫，燈號維持衰退的黃藍燈，分數是 35.6 分，與 8 月平，六大構成項目呈現「二升、三平、一降」，預售屋推案量、新成屋戶數上升，成交組數、來客組數、議價率持平，待售建案數分數下滑。

房市928檔期、政策利多雙雙啞火 住展風向球衰退未歇。(鉅亨網記者張欽發攝)

市調機構住展企研室總監暨發言人陳炳辰分析，9 月初的新青安排除水位之外，以及換屋族切結期延長兩利多，加上傳統 928 檔期的話題激勵，本被期待是否振作信心而帶動房市，如今看來績效不如預期，需求面的追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數各為 11.7 組與 0.7 組，分數設定上還是落在最低區間，也就是低無可低的狀態，僅以品牌建案及相對平價案能攀上單周 20 組的賞屋量，或是有 2 組以上的單周成交量，否則不乏案場鴉雀無聲，月底的連假的市場反應更是等無人。

‌



2025 年 9 月也出於買氣依舊維艱，待售建案數量在 1400 多案的高水位，等同於 疫情階段，除了去化不易之外，928 檔期新案進場又是賣不完仍補貨的情勢，賣壓不難想見，當中以新竹地區增量稍多，買盤興致弱、房價高、量體不小等因素均造就數據攀升。

2025 年 9 月的市場供給方面走多，主因當然是邁入檔期階段，但 9 月的預售推案量為 400 多億元，比 8 月增 80 多億元，指標案為新北市新莊區的春城建設案，量體約為 80 億元，其餘推案都在 50 億元以下，量體稍具看頭的有新北市土城區 40 億元案量的松陽建設案，與 20 多億元的新北市鶯歌區、桃園市中壢區的國華、鴻踞建商新案。

2025 年 9 月的的北台灣新成屋戶數量為 200 多戶，較前月增 100 多戶，以台北市萬華區的瓏山林新案推出 60 戶為多。

陳炳辰指出，第四季是否有所期待狀況不明，台北市松山區與南港區、新北市林口區、桃園市龜山區、新竹地區的竹北市都有指標案糾結推案進度，影響所及爲北台灣全年推案量有無跌破兆元的慘況，如果買氣與政策仍沒有一定程度打開僵局，要見到年底拉尾盤機率將相當渺茫。