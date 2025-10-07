〈房產〉移居桃園 中壢成屋平均單價高且交易量居全市第一

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-07 15:26

‌



全台六都之一的桃園市成屋交易頻繁，房仲業者盤點桃園市近一年屋齡 5 年以上成屋實價登錄資料發現，「中壢區」成屋不僅平均單價高、交易量更是桃園市第一，而「龜山區」則有近 4 成交易量集中在屋齡 5 年以下的新成屋，反之「龍潭區」、「平鎮區」則是屋齡 30 年以上的老宅交易占比最高，但價格卻與屋齡 5-30 年

桃園中壢成屋平均單價高且交易量更居全市第一，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

「中壢區」為南桃園的發展重心，不僅各屋齡層交易量是桃園市第一，在每坪均價上，僅中古屋均價略低於桃園區 9000 元外，新屋和老宅每坪均價也為桃園市最高，顯示市場需求大、支撐性強。有巢氏房屋內壢車站加盟店長黃智業指出，中壢發展時間早、生活機能健全，且工業區提供就業機會，高鐵所在的「青埔重劃區」交通便利，對於周遭行政區、甚至雙北居民有強大吸引力，帶動剛性需求。

‌



黃智業指出，在中壢買房最先要考量的是工作因素，雙北通勤族以青埔區域的新成屋為主，在地人多數優先考慮市區相對便宜的 3 字頭中古屋。目前新成屋、中古屋房價都有超過 1 成以上的跌幅，現在進場有機會買到高性價比房屋。

而在桃園「龜山區」吸納雙北外移人口，37% 交易量集中在屋齡 5 年以下的新成屋，是桃園新成屋交易佔比最高區域。永慶不動產 A7 文青豐岳加盟店東翁志強指出，龜山區新成屋交易量主要集中在機捷 A7 體育大學站一帶，最大優勢在比雙北親民的房價、屋齡普遍新，加上便利的「基北北桃都會通」1,200 元通勤月票，造就過半購屋族來自雙北，隨著大量新屋持續交屋，短期新成屋交易量仍占一定比重。

翁志強解釋，機捷 A7 站是近幾年才開始建設，生活機能上尚未完備，但它離長庚醫院及林口鬧區僅需 5-10 分鐘車程，足夠補足機能。對於想要買新房子的雙北首購族來說，新房子 4 字頭房價、每坪 3-5 萬元的議價空間，加上新青安政策鬆綁利多釋出，此區是相當不錯的選擇。

此外，「龍潭區」、「平鎮區」的老宅交易占比直逼 4 成，是桃園市最高的兩個行政區，且老宅平均單價更與中古屋相當。永慶不動產龍潭北龍加盟店東葉日舜表示，「龍潭區」新建案少，早期開發的建案到現在屋齡已高，所以老宅交易佔比相對高。也因為老宅多為透天厝，因此換算每坪單價比中古屋高。近年受益於科學園區設立，令龍潭住宅需求相當穩定，加上還有軍公教的剛性購屋需求，以及中古屋每坪 19.4 萬元，幾乎是桃園熱門行政區的一半價格，吸引外來客的青睞。

有巢氏房屋平鎮南勢中豐加盟店東徐銘志指出，「平鎮區」早期設立多個工業區，有充足就業機會，建商當時也積極推案，因此市場供給以老宅為主，購屋族群也以就業需求的在地客居多，加上新建案少、中古屋漲幅不明顯，反而讓透天厝老宅單價堪比中古屋。此外，平鎮區交通便利，除了現有的鐵路地下化建設，距離中壢僅 5-10 分鐘車程、每坪均價至少便宜 5 萬元以上，預算有限的購屋族，可以將此區列入參考。