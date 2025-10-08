〈房產〉房仲叫苦！北市1-9月房屋交易量創7年來同期新低 平均每月每店成交2.1件

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-08 11:31

台北市 2025 年 9 月建物買賣移轉棟數，全市買賣移轉棟數為 1,775 棟，較去年同期大減 21.4%，較 8 月則小增 4.2%；另今年累計 1-9 月總移轉數為 1 萬 7,300 棟，年減 25.5%。台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，第七波信用管制政策箝制市場已逾 1 年，今年 1-9 月市況清冷，全台全年交易量不排除創下 1991 年以來的新低，但北市抗跌性高。

統計：北市1-9月房屋交易量創2018年以來同期新低 但相對抗跌性高。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計顯示，相較於台灣其他五都，台北市 2025 年 9 月的交易登記棟數年減 21.4%，低於六都平均值年減 29.5%，月增率則為六都中唯一正值 4.2%。其餘五都都出現年月雙減現象，新北市減 38.3%、高雄市年減 35.2%、台南市年減 32.4%；桃園市相對略優，年減 - 15.4%，是六都中唯一衰退低於 2 成。月增率部分，與 8 月相較，高雄市年減 11.9% 為最，台北市月增 4.2%，其餘皆在年減 5% 以內。





相比之下，台北市 9 月的市況不算太差，由於總價高，疫情後的漲幅相對較小，買方資金相對充足等因素支撐市場，雖然整體利空壓力未除，但是台北市的市場抗性顯然較高。

2025 年 1-9 月累計移轉登記棟數來看，台北市總計交易 17,300 棟，為 107 年以來的新低點，年減 25.5%，交易量持續性大減讓房仲業者經營壓力大增。蘇金城表示，交易量下降已經出現危機，購屋貸款進度卻又遭拖延，平均約延長至 3-6 個月，影響交易進度，更加提升了交易難度。目前換屋購買都靠少數資金實力雄厚、不倚賴房貸的買方，但畢竟此類買方屬相對少數，難以支撐基本交易量，房仲業者生存已經陷入困境。

蘇金城表示，2025 年 1-9 月累計僅 17,300 棟，是一個很大的警訊，這已是 2018 年以來同期的最低點，107 年 1-9 月移轉棟數為 20,052 棟，當年台北市房仲會員家為 769 家，平均每店每月的成交棟數約為 2.9 件；台北市 8 月底的房仲會員家數 930 家為歷史新高，平均每店每月的成交棟數約為 2.1 件，較 2018 年同期減少了 29%，成交少、店數多，店長店東營運十分艱困。

另以各行政區累計 1-9 月來看，大安區仍是獨佔鰲頭，較去年同期僅微減 3.8%，顯示台北市精華核心區仍禁得起考驗，另南港區因新成屋陸續完工交屋，逆勢成長 10.6%。較去年同期衰退 3 成以上包括萬華區年減 40.5%、中山區年減 35.6%、大同區年減 32.1% 及北投區年減 30.1%，老舊社區在今年相對未受青睞。