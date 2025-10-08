〈房產〉Q3政大永慶房價指數跌幅再擴大 高雄季跌幅高達4.4%爲七都最慘

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-08 15:25

2025 年第三季的「政大永慶即時房價指數」出爐，數據顯示，全台和七大都會區指數全面下跌，且跌幅有擴大的趨勢，第三季全台指數跌幅為 2.8%。細看到各都的表現，台中、台南和高雄指數跌勢最明顯，季跌幅都超過 3%。其中，高雄季跌幅達 4.4%。

2025第三季政大永慶房價指數跌幅再擴大，高雄季跌幅高達4.4%爲七都最慘。(鉅亨網記者張欽發攝)

而第三季的桃園跌幅 2.9%，新竹縣市跌幅 2.3%，台北、新北跌幅較輕，跌幅約在 2% 上下。

2025 第三季全台即時房價指數較上季下跌 2.8%。永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，從去年下半年開始，受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響下，房市熱度明顯降溫。到了今年上半年，延續去年下半年的市況，房市交易仍冷。

到了今年第三季，美國總統川普於 8 月宣布對台課徵 20% 關稅，且目前房市政策尚未放寬，房市交易量縮持續，帶動部分屋主讓利求售，使七都房價出現跌幅擴大的趨勢。郭翰補充，不過 9/4 行政院拍板將新青安貸款排除在《銀行法》第 72 條之 2 放款比率限制外，讓銀行可釋放更多放款量能，有望提高首購族的購屋意願。

2025 第三季高雄即時房價指數季跌幅為 4.4%，為七都最高。郭翰說明，高雄近年來受益於台積電的設廠投資，不僅帶動全市土地上漲，房價也跟著水漲船高。然而，自去年下半年開始，受房貸緊縮及信用管制的衝擊，房價開始緩步修正。而今年房價仍持續下修，且幅度加大，高雄從上一季指數小幅修正 0.9% 後，這季再擴大至 4.4%，整體房價呈現走跌趨勢。

至於 2025 第三季台南即時房價指數季跌幅為 3.6%，居七都第二。郭翰指出，台南近年來受惠於科技題材的帶動下，房價急速飆漲，但當地薪資漲幅遠不及房價飆升速度，房價已開始鬆動，支撐力不足。數據顯示，台南今年房價繼續下修，從上一季指數下跌 2.7% 後，這季再擴大至 3.6%，房價持續下跌。