〈房產〉淡江大橋2026通車倒數 淡水八里房價7年漲幅3-4成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-08

新北淡江大橋預計於 2026 年 5 月通車，屆時將大幅縮短淡水與八里之間的車程距離，也為雙北房市增添利多因子。房仲業者指出，淡江大橋於 2019 年動工，從動工前一年至今，七年間淡水與八里的房價和人口數明顯上揚，淡水房價從平均每坪 23 萬元，漲至今年的每坪 31.5 萬元，漲幅 37%。

淡江大橋2026通車倒數 淡水八里房價7年漲幅3-4成。(鉅亨網記者張欽發攝)

而新北八里房價則從每坪 19.6 萬元，漲至 27.9 萬元，漲幅逾 4 成，漲勢還超越淡水，成為淡江大橋的最大獲益區。

‌



台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡水和八里因位處大台北地區的西北部，到台北市中心的距離遠，交通問題長期以來的發展瓶頸，雖然有輕軌與捷運銜接，但往返台北市區通勤時間普遍超過 1 小時，因此交易熱，但漲勢緩。未來隨著淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌二期陸續推進，有望改善交通條件，解決交通痛點。

由於淡水在大台北地區長期處於低基期房價區，是不少小資族首選，加上淡江大橋通車利多發酵，淡水區在 2024 年人口數突破 20 萬大關，成為大台北地區人口成長最快速的行政區之一。目前淡水新建案主要在淡海新市鎮，成交價從 3 字頭起跳，三房帶車位有機會 1200 萬成家，因此吸引小資家庭落腳。

同時，進一步觀察今年買賣移轉棟數變化，淡水 1-9 月僅 4,329 棟，在 2018 年同期間，買賣移轉棟數為 5,266 棟，減幅 17.8%，不過八里卻逆勢上揚，2018 年前 9 個月移轉棟數 405 棟，今年同期則提升至 454 棟，成長 12.1%，顯示八里因為價格基期低，加上對於未來交通改善的期待，吸引自住與投資買方提前進場布局。

淡江大橋完工將串聯淡水、八里與林口。(鉅亨網記者張欽發攝)

第一建經研究中心副理張菱育分析，淡江大橋將串聯淡水、八里與林口，縮短跨區通勤時間，並且強化北海岸與雙北都心的連結，對首購族與自住客群特別具吸引力。而八里房價基期比淡水更低，且受惠交通利多效應，房價漲幅已經領先，未來更可能成為淡水需求外溢的主要承接區。