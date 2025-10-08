卓揆拍板：花蓮光復鄉重建 編列200億特別預算 啟動2專案小組復原工作

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-08 19:44

行政院長卓榮泰今（8）日第三度前往花蓮光復糖廠的中央災害應變中心前進協調所，指示中央將以 200 億元為基礎，覈實編列災後重建特別預算，預算規模如不足，後續可以再增加。他指定政務委員陳金德與工程、國土單位共組「東部國土安全韌性專案小組」，研議及評估災區交通、公共設施復原計畫；同時也將成立「農田再生復育專案小組」，以照護農民生活並加速農田復育，目標是讓災民生活恢復正常、各項復原工作全面展開。

卓揆三赴花蓮勘災拍板！200億重建專款啟動東部國土韌性、農田再生2大專案小組。（圖：國會頻道）

卓榮泰重申，中央前來花蓮的目的始終是「救災」，而非「究責」。他訂定了七項工作順序：首先搶救生命、其次恢復家園；接著依序是去化垃圾淤泥、恢復環境交通；然後研擬民房、農田及公共設施損失的補償措施；第六是提出復原與重建計畫；最後才是進行檢討與責任釐清，以確保未來安全。

卓榮泰要求農業部，持續有效且正確地監測堰塞湖水位變化，儘管水位高程已降低，但仍有蓄積水體，必須密切監測並掌握地震訊息。他也針對花蓮縣政府誤發疏散避難告警訊息一事指出，政府提高要求、注意是正確的，但未來必須更自我要求，向國人發布更詳實正確的訊息。

在重要基礎設施復原方面，卓榮泰要求各部會做到「確實、限時、定時」三項目標。他指出，經濟部水利署的堤防復原分為短、中、長期階段：短期已於 10 月 5 日完成 5 公尺高、2,860 公尺長的臨時堤防，預計 10 月 11 日前完成鋼網噴凝土作業強化堅固性；中期目標是在 115 年汛期前完成復建工程；長期則是在 116 年底完成高規格堤防及第二道防線。馬太鞍溪橋的復原進度，交通部也依階段目標持續推進。他強調，水位監測要確實，工程要限時完成，家園復原工作也要定時結束，讓受災民眾早日恢復正常生活。

卓榮泰提到，陳金德已在前一週成立「行政院災後慰助服務站」，並於昨（7）日正式啟動「一站式服務」，為花蓮受災戶提供最迅速、便捷的服務，協助辦理慰問金申請及發放。同時，行政院跨部會團隊也同步入村查對，協助災民確認與補正資料，確保災民獲得應有的尊重，無需再奔波勞累。

考量此次災情慘重，中央將以 200 億元為基礎，覈實編列災後重建的特別預算。卓榮泰表示，無論是透過修正既有的《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》，或提出新的特別條例及預算，行政院都尊重社會與國會意見，但要求必須以最快的速度及效率達成。他再次強調，200 億元預算規模如不足後續可以再增加，但一定要覈實計算，讓復原工作全面展開。

卓榮泰特別要求陳金德與所有工程及國土單位共組「東部國土安全韌性專案小組」，以審慎研議及評估災區交通、公共設施復原計畫，並考量部分居民居住安全性，確保未來國人生活安全無虞。針對災區淤泥、泥砂及土石清運，卓榮泰也請陳金德政委設法與民間合作，短期內清除阻塞河床的泥砂，同時清運堆放在暫置場的垃圾與泥砂，恢復花蓮美麗的面貌。