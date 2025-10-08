鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-08 11:03

今 (2025) 年「亞太經濟合作經濟領袖會議」(APEC) 將與本 (10) 月 31 日至 11 月 1 日於韓國慶州舉行，總統府發言人郭雅慧今 (8) 日宣布，賴清德總統經慎重考慮，決定再度敦請總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長、前經濟部長林信義代表出席 APEC 經濟領袖會議 (AELM)。

APEC領袖會議由林信義代表出席，總統府:最合適的人選。 (圖:總統府提供)

郭雅慧指出，林信義曾於 2005 年及 2024 年兩度以領袖代表身分出席 AELM，對 APEC 運作及相關議題討論有深入瞭解及掌握，是代表賴總統出席今年 AELM 最合適的人選。

今年韓國主辦 APEC 主題為「打造永續明天」，三大優先領域則為「連結：透過促進貿易與投資，及推動實體、制度性及人際交流強化連結」、「創新：透過消彌差距及促進人工智慧合作強化數位創新」及「繁榮：透過應對全球挑戰實現永續暨包容性成長與繁榮」。

郭雅慧表示，其中「人工智慧」(AI) 及「因應人口挑戰」兩大主軸，與總統賴清德上任後致力推動台灣成為「人工智慧島」，並提出「健康臺灣」願景、積極布局 AI 晶片、智慧製造、智慧醫療與數位治理等政策方向高度契合。