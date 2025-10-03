台灣模式輸出！龔明鑫揭海外矽谷戰略：「一國一策」 助台企打造「類科學園區」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-03 09:52

經濟部長龔明鑫今（3）日回應外界對於台灣將協助企業在海外打造「類科學園區」的關切，他說明「類科學園區」是台灣產業群聚的成功典範，分享經驗有助於與國際夥伴建立更強大的連結，而非「掏空」；在海外設置園區將面臨投資規模、供應鏈效率、以及勞動文化差異等挑戰，未來將以「一國一策」的方式與各國協商合作細節。

台灣模式輸出！龔明鑫揭海外戰略：將採「一國一策」 助攻台企打造「類科學園區」。（鉅亨網資料照）

龔明鑫上午陪同行政院長卓榮泰赴立法院報告，針對「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」進行備詢，會前受訪時回應海外打造「類科學園區」議題。

針對行政院副院長鄭麗君提及的「台灣模式」中，包含協助海外打造「類科學園區」，龔明鑫首先指出，經濟部推動的產業政策，一向秉持總統的指示：「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」。科學園區的發展模式正是台灣產業「群聚（cluster）」的典範，其成功經驗已引起全世界的興趣。

龔明鑫強調，在立足台灣的基礎上，台灣樂意將這套成功的經驗分享給有興趣的友邦。以矽谷為例，儘管許多國家都試圖複製或連接矽谷的成功模式，但「沒有聽說矽谷因此而被掏空，反而更強大」。因此，台灣分享科學園區的成功經驗給友邦，甚至與他們建立更深、更好的連結來製造，對台灣科學園區的發展反而是更正向的發展。

龔明鑫進一步解釋，之所以稱為「類科學園區」，是因為「每一個友邦的發展模式不完全一樣」。他表示，台灣在推動海外園區時會因地制宜，根據不同國家的條件和意願來共同協商。

他透露，有些國家可能願意提供行政措施、土地，甚至是水電的基礎設施等支援；但其他國家也許條件有所不同。因此，台灣會以這種「類」模式的彈性作法，來配合不同的國家，達成共同的佈局和合作目標。

有學者擔憂，在海外打造園區將會面臨投資規模、供應鏈效率，以及勞動文化差異等挑戰。對此，龔明鑫特別回應「勞動條件」方面的議題。