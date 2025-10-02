美國助台廠在美建立「台灣模式」園區 童子賢：提供良好配套是關鍵
鉅亨網記者劉玟妤 台北
行政院副院長鄭麗君率團赴美進行第五輪實體諮商，指出美國有意協助台灣廠商在美國建立「台灣模式」的類科技園區。對此，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (2) 日指出，這項計劃的可行性取決於能否提供良好的配套措施。
鄭麗君表示，政府推出「台灣模式」協助企業赴美投資，其中，將爭取在美國打造高科技供應鏈聚落，並積極向美方爭取提供土地、水電等基礎設施，以及簽證、法規上的支持，以協助台灣產業在美國建立完整的供應鏈生態。
對於此計劃的可行性，童子賢認為，能否提供良好的配套是關鍵，例如提高生產力、協助技術人員家庭的教育、醫療、餐飲等問題，同時，最好能有類似台灣科學園區的免稅制度。
童子賢以和碩在墨西哥設廠為例，必須自行解決水電問題，供水須自己打井，供電則要自己拉電纜，花費上億元，因此他認為，如果在美國可以建立「台灣模式」的類科學園區，除了較方便，也較有競爭力。
不過童子賢強調，任何合作都必須站在台灣的立場判斷，必須對台灣產業的未來有正面效益，台灣人民才能夠接受這樣的規劃。
