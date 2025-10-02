鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-02 16:35

美國助台廠在美建立「台灣模式」園區，童子賢：提供良好配套是關鍵。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

鄭麗君表示，政府推出「台灣模式」協助企業赴美投資，其中，將爭取在美國打造高科技供應鏈聚落，並積極向美方爭取提供土地、水電等基礎設施，以及簽證、法規上的支持，以協助台灣產業在美國建立完整的供應鏈生態。

對於此計劃的可行性，童子賢認為，能否提供良好的配套是關鍵，例如提高生產力、協助技術人員家庭的教育、醫療、餐飲等問題，同時，最好能有類似台灣科學園區的免稅制度。

童子賢以和碩在墨西哥設廠為例，必須自行解決水電問題，供水須自己打井，供電則要自己拉電纜，花費上億元，因此他認為，如果在美國可以建立「台灣模式」的類科學園區，除了較方便，也較有競爭力。