〈房產〉老公寓自備款壓力變大 全台逾30年老公寓銀行核貸成數僅74.9%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-07 12:40

全台老屋自備款壓力指數攀升，房仲業者根據聯微中心新增房貸資料統計，今年上半年，全台屋齡 30 年以上的老公寓，平均鑑估房價為 1095 萬元，而銀行核貸成數僅 74.9%，換算自備款成數達 25.1%，相比去年同期增加約 3.3 個百分點，平均自備款金額也從 232 萬元拉高至 275 萬元。

老公寓自備款壓力變大 全台逾30年老公寓銀行核貸成數僅74.9%。(鉅亨網記者張欽發攝)

而六都老公寓自備款成數同步增加，其中，又以台北市購屋族最辛酸，老公寓平均自備款拉高至 454 萬元，比去年同期多了約 70 萬元，幾乎是其他縣市 2 倍以上，單單自備款金額，已經可以直接在南部直接入手一間。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，老公寓因總價相對親民，一直被視為首購族與小資族的「入門選項」。然而，銀行對老屋普遍態度保守，核貸成數多僅落在 7 成左右，近年隨著老屋房價同步走高，購屋族的資金壓力也不減反增，加上今年上半年持續受限貸令影響，推升銀行風險控管，放貸條件緊縮，使得核貸成數明顯縮水，而老屋還有裝修需求，老屋的現金門檻也越來越高。

尤其全台房價最高的台北市，想要卡位精華區，難免得屈就於高屋齡，但自備款水位隨之墊高，未來首購族若想進場，恐仍需借助家庭資金挹注，才更有力承接高漲的購屋成本。

另外觀察，今年上半年六都老公寓以台南市核貸成數最低，因此平均自備款成數最高，平均需準備約 27% 的自備款成數，自備款金額也拉高至 135 萬元，相較去年多了 32 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，實務上並非總價越低，自備款就一定越少。今年台南老公寓的平均鑑價與去年僅差 2 萬元，但核貸成數卻明顯下滑，推估主因落在銀行對借款人條件的風險評估有差異。以去年台南老公寓申貸族群中，有部分為年收逾 400 萬元的高收入族，而今年高財力客群比例減少，且申貸主力年齡層從 30-40 歲上升至 40-50 歲，加上今年銀行放貸條件偏於保守，綜合因素下，讓核貸成數縮水幅度加大，購屋族得多準備一些自備款。