〈房產〉永慶調查：半數民眾看跌房市為2020年來次高 看壞Q4景氣也有51%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-03 18:17

根據永慶房屋 2025 年第四季網路會員調查，全台看跌第三季房市比例，由上季的 37% 增加 13 個百分點至 50%，為 2020 年以來的次高水平，看跌比重擴大；看漲房價的比例由上季的 29% 減少至 20%，而持平比例也有小幅下降，從上季的 34% 下降至本季的 30%。

永慶房屋業管部協理陳賜傑。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，看壞景氣比例從上季的 47% 又增加至 51%，有超過半數的消費者看壞今年第四季景氣。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，川普政府的對等關稅於 8 月正式落地實施，對台課徵 20% 關稅，且目前房市政策尚未放寬，仍受銀行房貸緊縮及央行第七波信用管制影響，交易量無明顯回溫，對於未來房價下跌的預期逐漸形成市場共識，因此，消費者看跌房價比重擴大至 50%，看跌房價已是目前房市最大公約數，消費者認為美國關稅落地後是否會對國內經濟景氣產生影響呢？陳賜傑指出，根據本次調查結果顯示，發現 78% 消費者認為會讓國內經濟景氣變差，14% 消費者則認為沒有影響，顯示大多數消費者還是認為美國關稅政策會使國內經濟景氣受衝擊

陳賜傑指出，由於對等關稅政策對全球經濟成長造成負面影響，全球貿易量可能縮減、企業投資轉趨保守、消費者購買力下降，同時也將制約國內經濟景氣成長力道，因此，近八成消費者認為對等關稅落地上路後，國內經濟景氣將變差。

消費者普遍認為美國關稅政策恐對國內經濟景氣有負面影響，那麼，消費者如何看待國內第四季景氣呢？陳賜傑表示，根據調查結果顯示，看壞景氣比例從上季的 47% 又增加至 51%，超過半數的消費者看壞今年第四季景氣。因台灣為出口導向的國家，在美國關稅政策落地後，可能使不少產業的生產成本提升、生產效率降低，因此，台灣經濟勢必也會受到一定的衝擊。

而消費者認為何時是最佳購屋時機呢？陳賜傑指出，本次調查結果顯示，發現 31% 消費者認為未來一年會是購屋好時機，其中 19% 消費者認為落在 2026 上半年，顯示儘管政策影響續行下，買方購屋信心仍強，但部分消費者期待房價有再向下修正的空間，因此，認為 2026 年上半年才是適合進場的好時機。

至於屋主認為何時是最佳售屋時機呢？陳賜傑補充，根據調查結果顯示，有 38% 消費者認為未來一年會是售屋好時機，其中 24% 消費者認為就在今年下半年，顯示部分屋主願意趁目前房價仍處於相對高點，若適度讓價就能讓成交機會增加，因此，選擇趁早出脫房產、獲利了結，避免未來愈晚賣價格愈低。

本次永慶房產趨勢前瞻報告問卷調查，採「電子郵件」方式寄發永慶房仲網會員與官網點入。調查時間爲 2025 年 8 月 22 日 - 9 月 2 日，回收有效問卷數為 1221 份。