〈房產〉房市成交仍低迷 永慶再下修全年成交量恐跌破27萬棟年減23%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-03 19:05

2025 年第三季全台房市成交仍呈現低迷且房價跌幅擴大，永慶房產集團業務總經理葉凌棋今 (3) 日表示，依目前交易推估，預估 2025 年交易量至 26.3-27.1 萬棟之間，恐跌破 27 萬棟大關，與 2024 年相比，量縮 23%-25%，恐將創自 1991 年有紀錄以來最大單年減幅紀錄。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，葉凌棋並指出，目前牽動全台房市走勢的已非台灣央行的單一房市管制措施的放寬與否，全球的經濟景氣走勢發展、並已成為另一股影響房市格局的重要勢力，同時，目前在台灣的內需及部分產業已經明顯受到國際經濟景氣變動的不利影響。

根據「政大永慶即時房價指數」顯示，2025 年第二季七都房價指數小幅下修，反映市場買氣降溫，房價緩跌；2025 年第三季房市交易持續低迷，七都房價出現跌幅擴大的趨勢。進一步觀察七都房價指數變化，新北跌幅在 2% 內，跌勢較輕，台北、桃園與新竹縣市季減 2% 至 3% 之間，台中、台南與高雄較 2025 第二季下跌逾 3%，跌勢較明顯。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，根據六都地政局公布數據，2025 年 1-9 月六都建物買賣移轉棟數較 2024 年同期減少 27.9%，顯示 2025 年至今全台房市交易量低迷，市場觀望氣氛濃厚，若買賣雙方價格認知無法拉近，往往導致成交期間拉長甚至破局，因此，如何打破目前的房市交易僵局，價格將是重要關鍵。

葉凌棋指出，隨著 8 月美國對等關稅上路，9 月有新青安鬆綁與換屋族延長舊屋出售期限等房市政策的調整下，2025 年 9 月七都成交議價率仍在 10.0% 至 13.2% 的高檔水準。與去年 6、7 月房市高點相比，七大都會區成交議價率仍呈現擴大的趨勢。

葉凌棋說，川普對等關稅政策正式落地實施，對於國內各產業的影響正陸續發酵中，將連帶影響內需與房市交易，雖然政府鬆綁新青安貸款限制，讓銀行不再受不動產放款比率上限約束，市場原本期待能釋出更多購屋資金，帶動買氣回升。

不過，從近期交易量來看，回升幅度有限，顯示政策利多尚未完全轉化為實質需求。主因在於房價基期仍高，買方普遍預期後續仍有修正空間，加上利率環境趨緊、總價門檻居高不下，讓剛性需求雖然存在，但進場態度偏向謹慎。因此，再度調降 2025 年房市交易量預測，依目前交易推估，預估 2025 年交易量至 26.3-27.1 萬棟之間，恐跌破 27 萬棟大關，與 2024 年相比，量縮 23% 至 25% 左右，創自 1991 年有紀錄以來最大單年減幅紀錄。

永慶房屋在今年 6 月 24 日預估 2025 年全年交易量約 27.2-27.9 萬棟之間，但再經第三季的成交大幅萎縮實際市況後，今天再度下修全年交易量至 26.3-27.1 萬棟之間。