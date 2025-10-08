〈台股開盤〉台積電漲多拉回 2萬7大關破防 跌逾300點進行整理
鉅亨網記者張欽發 台北
台股今 (8) 日早盤在美股拉回且無大型主流類股引導資金流向之下，台積電 (2330-TW) 走勢疲軟，重量級權值股鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW) 全數走跌，早盤開低，直接落在 27000 點之下，跌點一度超過 300 點，最低達 26883.99 點。
資深證券分析師簡伯儀指出，台股進入高檔的風險增加，昨日的高達 5500 億元成交量是否爲換手成功，仍待觀察，同時，昨日外資賣超台積電 12226 張提款 175.01 億元並加空台指期逾 2000 口也是警訊之一，目前應留意目前公布陸續公布的 9 月營收資訊。
統一證券指出，OpenAI 與 AMD 達成協議，AI 永動機投資持續運轉，推升 AI 族群走揚；惟昨晚甲骨文遭揭露雲端業務毛利率恐低於預期，引發美國相關 AI 概念股漲多回檔。台股在台積電及 AI 權值股利多激勵下，加權指數突破 2 萬 7 大關，目前台股技術線型強勢，預期台積電法說會前仍有機會持續挑戰新高。
統一證券強調，但仍須提防短線正乖離過大的波動交易，預期短線上震盪盤堅、類股輪動。操作上建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI 概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB 供應鏈、蘋概股、機器人、軍工及生技等。
台股今天早盤加權股價指數開在 26999.82 點，最低 26910.08 點，最高 27023.21 點，預估市場成交值爲 5077 億元。早盤電子股指數 下跌 1.57%，金融股上漲 0.71%。
在權值股方面，台積電今天早盤高檔震盪下跌 2.09%，聯發科 (2454-TW) 上漲，而蘋果概念股大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 早盤股價震盪下跌，華通 (2313-TW) 及台虹 (8039-TW) 上漲，特斯拉及機器人概念股亞光 (3019-TW) 股價不振，早盤下跌 2.17%。
在台股主要指標方面，今晨收盤的蘋果 (AAPL-US) 跌 0.08%、輝達 (NVDA-US) 跌 0.25%、台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.77%、
美股今晨收盤主要指數表現， 道瓊指數下跌 91.99 點，或 0.2%，收 46,602.98 點。那斯達克指數下跌 153.304 點，或 0.67%，收 22,788.363 點。S&P 500 指數下跌 25.69 點，或 0.38%，收 6,714.59 點。 費城半導體指數下跌 139.299 點，或 2.06%，收 6,634.762 點。NYSE FANG+ 指數下跌 64.82 點，或 0.40%，收 16,135.26 點。
