2025-10-08 09:35

〈台股開盤〉台積電漲多拉回 2萬7大關破防 跌逾300點進行整理。(鉅亨網記者張欽發攝)

資深證券分析師簡伯儀指出，台股進入高檔的風險增加，昨日的高達 5500 億元成交量是否爲換手成功，仍待觀察，同時，昨日外資賣超台積電 12226 張提款 175.01 億元並加空台指期逾 2000 口也是警訊之一，目前應留意目前公布陸續公布的 9 月營收資訊。

統一證券指出，OpenAI 與 AMD 達成協議，AI 永動機投資持續運轉，推升 AI 族群走揚；惟昨晚甲骨文遭揭露雲端業務毛利率恐低於預期，引發美國相關 AI 概念股漲多回檔。台股在台積電及 AI 權值股利多激勵下，加權指數突破 2 萬 7 大關，目前台股技術線型強勢，預期台積電法說會前仍有機會持續挑戰新高。

統一證券強調，但仍須提防短線正乖離過大的波動交易，預期短線上震盪盤堅、類股輪動。操作上建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI 概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB 供應鏈、蘋概股、機器人、軍工及生技等。

台股今天早盤加權股價指數開在 26999.82 點，最低 26910.08 點，最高 27023.21 點，預估市場成交值爲 5077 億元。早盤電子股指數 下跌 1.57%，金融股上漲 0.71%。

在台股主要指標方面，今晨收盤的蘋果 (AAPL-US) 跌 0.08%、輝達 (NVDA-US) 跌 0.25%、台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.77%、