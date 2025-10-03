search icon



〈台股開盤〉台積電續漲 帶飛台股連假前再刷新高26556點

鉅亨網記者魏志豪 台北


台股今 (3) 日不畏連假，開盤後再度攻高，除了台積電已連續兩日刷新高，也帶領眾多電子股走強，推升盤中大漲超過 170 點，衝上 26556 點歷史新高，預計今日成交量 4500 億元，較昨日收斂。

cover image of news article
〈台股開盤〉台積電續漲 帶飛台股連假前再刷新高26556點。(鉅亨網資料照)

權值股中由電子股領軍強勢表態，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 開盤後一路走高，盤中上漲近 1%、達 1375 元，已連續多日刷新歷史新高價，市值也進一步攀升至 35.6 兆元，表現相當強悍。


台達電 (2308-TW) 也在資金簇擁下，再度攻上 944 元新天價，企圖挑戰千元大關，聯發科 (2454-TW) 沉寂多日下，也反彈 2%，重返 1300 元大關，其他如廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、緯穎 (6669-TW)、智邦 (2345-TW) 也都有 1-5% 不等漲幅，為大盤表現增溫。

觀察盤面焦點，記憶體族群今日持續上漲，群聯 (8299-TW) 延續昨日漲停氣勢，再度衝上 825 元，續創新天價，指標股南亞科 (2408-TW) 與華邦電 (2344-TW) 也雙雙上漲超過 2%，其他如晶豪科 (3006-TW)、華東 (8110-TW)、愛普 *(6531-TW) 都至少半根漲幅以上，族群走勢相當凌厲。

台積電台達電記憶體創新高

台股首頁我要存股
聯發科1300+1.56%
晶豪科79+5.33%
愛普360+3.75%
華東20.6+6.46%
華邦電37.55+4.31%
南亞科81.8+2.63%
群聯810+1.76%
智邦1100+2.33%
緯穎3475+4.83%
日月光投控168.5+2.43%
廣達296+0.68%
台達電923+3.24%
台積電1375+0.73%
台積電ADR288.205-0.09%
日月光投資控股11.145+0.13%

