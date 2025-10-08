川普會見卡尼 再次暗示將吞併加拿大

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-08 09:26

正在華盛頓訪問的加拿大總理卡尼，周二（7 日）與美國總統川普在白宮舉行卡尼就任總理以來兩人第二次會晤。

川普會見卡尼。（圖：央視）

這次會晤長達兩個半小時，加拿大希望能就雙方貿易和關稅問題達成一些重要共識，為兩國最終達成一項新的經濟和安全協議鋪平道路。

卡尼在橢圓形辦公室接受記者採訪時列舉川普在第二任期內取得的一些成就，當卡尼說到「在許多方面中最重要的是」時，川普趁卡尼停頓插嘴道：「以及加拿大和美國的合併。」

卡尼隨即表示：「我可沒想那麼多。」

幾個月來，川普多次公開提出「吞併加拿大」的想法，並表示願意通過「經濟力量」實現這一目的。

近月來卡尼採取溫和策略，包括撤除部分對美反制關稅，試圖為談判營造空間。目前加拿大將焦點放在明年《美墨加協定》（USMCA）強制檢討上。該協定確保美加約 85% 雙邊貿易維持免關稅。

川普表示，對新版本 USMCA 持開放態度，不排除與加拿大單獨簽署雙邊協定。他說：「我想談出對美國最好的協議，也會考慮到加拿大的利益。」