〈美股盤後〉甲骨文驟跌成科技股絆腳石 標普終止連七紅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-10-08 05:12

‌



美股週二 (7 日) 自創紀錄高點回落，投資人一方面憂慮美國政府關門持續時間過長，另一方面關注人工智慧 (AI) 題材的後續動能。

甲骨文驟跌成科技股絆腳石 標普終止連七紅 (圖：REUTERS/TPG)

甲骨文驟跌成科技股「絆腳石」，標普結束連續七個交易日的升勢，同時創下自 9 月 25 日以來的最大單日跌幅。道瓊收黑近 100 點，那斯達克指數跌 0.67%，創 9 月 23 日以來最差單日表現。

‌



同時，避險需求則推動金價創下歷史新高，12 月期貨價格首次突破每盎司 4000 美元大關，創下歷史新高。分析師指出，市場避險情緒升溫，加上投資人擔心政府關門的不確定性與「害怕錯過」（FOMO）心態，使資金湧入黃金 ETF，帶動金價七週連漲，年初以來漲幅超過 50%。

隨著政府關門持續，市場憂慮關鍵經濟數據發布將受影響。原定 9 月非農就業報告已確定延後，消費者物價與生產者物價指數亦可能延期，使聯準會的利率決策前景更加不明朗。美國總統川普則表示，將在政府重新開門後，才與民主黨就健保補貼問題展開談判。

美股週二 (7 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 91.99 點，或 0.2%，收 46,602.98 點。

那斯達克指數下跌 153.304 點，或 0.67%，收 22,788.363 點。

S&P 500 指數下跌 25.69 點，或 0.38%，收 6,714.59 點。

費城半導體指數下跌 139.299 點，或 2.06%，收 6,634.762 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 64.82 點，或 0.40%，收 16,135.26 點。

標普 11 大板塊僅消費必需品、公用事業與能源類股收紅。非必需消費、通訊與工業板塊領跌。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌不一。Meta (META-US) 跌 0.36%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.08%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.86%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.87%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.40%。

台股 ADR 普遍下滑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.77%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.09%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.82%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.04%。



企業新聞

甲骨文 (ORCL-US) 週二從歷史高點回落，重挫 2.52% 至每股 284.24 美元。《The Information》報導，甲骨文內部檔案顯示，在截至八月份的三個月中，其雲端業務毛利率僅 14%，遠低於整體約 70% 的毛利水平，投資人擔憂公司在人工智慧 (AI) 熱潮下的獲利能力。

特斯拉拉在美國推出新款 Model Y 車型，售價低於 4 萬美元，便宜 11%；Model 3 車型售價低於 3.7 萬美元。但投資人原本期待的 Roadster 等新車並未亮相，特斯拉 (TSLA-US) 遭投資人獲利了結，該股下殺 4.45% 至每股 433.09 美元。

戴爾 (DELL-US) 勁揚 3.50% 至每股 150.87 美元，戴爾上調未來四年的財務成長目標，預估年營收將以 7% 至 9% 的速度成長，優於先前預估的 3% 至 4%。

美國政府入股加拿大礦產勘探公司 Trilogy Metals (TMQ-US)，股價暴漲 211.00% 報每股 6.50 美元。

IBM (IBM-US) 升 1.54% 至每股 293.87 美元，IBM 將人工智慧新創公司 Anthropic 的技術整合進其企業軟體解決方案中，以強化 AI 應用布局。

嬌生 (JNJ-US) 走高 0.39% 至每股 188.89 美元，嬌生週二遭加州陪審團裁定須賠償 9.66 億美元予一名癌症患者家屬，創該公司與爽身粉訴訟案 15 年來最大單筆判決。

華爾街分析

UBS 全球財富管理主管 Ulrike Hoffmann-Burchardi 表示：「美股在如此強勁的漲勢後出現盤整並不令人意外，但市場的基本面仍然穩健，應能持續支撐股市。」

Fundstrat 分析師 Mark Newton 指出：「過熱狀態並不代表股市即將反轉，但投資人必須避免過度自滿。」

Ritholtz 財富管理公司策略師 Callie Cox 認為，股價本益比逼近極端值，投資人應開始重新平衡資產配置。「市場仍存在潛在價值與防禦空間，足以抵禦 AI 題材降溫帶來的衝擊。」