降息號角響！非投等債迎黃金期 專家點名短天期「H.O.L.D.」4關鍵鎖定收益

鉅亨網 2025-10-07

關稅及緊縮貨幣政策對美國經濟影響逐漸顯現，就業市場降溫，預期聯準會在 9 月會議降息 1 碼後，後續仍有降息空間。在降息趨勢明確下，哪類債券可望突圍？

降息號角響！非投等債迎黃金期

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，過往非投資等級債券在聯準會開始降息後，各投資期間表現出色；加上短率與基準利率連動性較高，且目前處於相對高檔，投資人可把握收益與資本利得機會，依照自身屬性適當布局短天期非投等債。

儘管通膨仍高於聯準會的 2% 目標水準，但美國就業市場已現疲態，促使聯準會在 9 月會議中降息 1 碼，並增添後續降息空間。江常維指出，短天期非投等債尤其受惠於目前的投資環境。

第一，歷史經驗顯示，過往非投等債於聯準會開始降息後，各投資期間表現佳。3 個月報酬表現為 2.4%、1 年達 6.1%、3 年更可達 26.5%。

第二，短率與基準利率連動性高，可望隨降息進一步下滑，但長率未必。以過去一年來看，聯準會總計降息 1.25%，天期短於 5 年的美國公債殖利率下滑，但長率卻攀升。

雖然非投等債後市看俏，但江常維提醒仍須慎選券種。因為高利率持續時間愈長，償債能力較差的非投等債公司如 CCC 級，可能面臨較大的違約風險；信評較好的券種如 BB 級與 B 級，能兼具收益與相對抗跌兩大優勢。

聯博 - 優化短期非投資等級債券基金以 “H.O.L.D.” 四大關鍵，掌握收益潛力、信用品質、風險控管、存續天期，可望在利率新局中，助投資人掌握收益新契機。

H 代表 “High Yield Potential”，即較高的殖利率甜蜜點。目前本基金平均殖利率約 6.5%，接近整體非投等債市場，面對利率轉折的關鍵時刻，不妨搶先卡位收益潛力。O 為 “Optimize”，即信評優化、違約相對較低，本基金聚焦信評較優的 BB 與 B 級，並擇優布局投資等級債券；CCC 級及以下債券佔比低，嚴控違約風險。因此成立以來平均違約率僅 0.1%，與 A 及 BBB 級投等債相近。

L 代表 “Low Volatility”，即波動相對較低。在降息速度難料與市場震盪下，以短存續期、精準選債因應利率及違約風險，可望大幅降低波動度。歷史經驗顯示，本基金短中長期波動度甚至低於投等債指數。D 則表示 “Duration”，亦即短天期基金平均存續期間約僅 2 年，相較長天期債券更能快速掌握降息利多。