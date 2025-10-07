政院拍板！經濟部能源署署長由代理署長李君禮真除

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-07 19:53

行政院今 (7) 核定，新任經濟部能源署署長，將由現任副署長兼代理能源署署長長達 7 個月的李君禮真除，正式接掌署長一職。

政院拍板！能源政策推手接棒 李君禮接掌經濟部能源署署長。（鉅亨網資料照）

能源署前署長游振偉因小二甲光電弊案，遭監察院彈劾，改調參事，李君禮自今年 2 月底即代理署長一職迄今。

新任署長李君禮擁有中國文化大學經濟學研究所碩士學位，並於 78 年通過臨時公務人員高等考試經建行政類科考試，公職生涯與台灣的能源政策發展緊密相連，資歷完整且豐富。

李君禮曾任能源委員會科長、能源局科長、專門委員、副組長、組長、主任秘書、副局長等職務，在能源管理機關服務多年，具備紮實的專業背景與豐富行政經驗。

在職期間，李君禮曾主導《電業法》及《再生能源發展條例》的制定與後續修正推動，這些法案是我國推動電業自由化與綠能發展的兩大核心支柱。此外，他也 參與規劃我國智慧電網設置藍圖，並修訂電業設備設置管理相關法令，對於提升電力系統的現代化與安全韌性功不可沒。