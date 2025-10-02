〈日股盤後〉半導體帶頭衝 日經指數告別連四黑

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-02 15:33

‌



受到美股走高激勵，半導體類股領漲，日股周四 (2 日) 一掃頹勢反彈，日經 225 指數(NKY) 終場上漲. 87% 或 385.88 點，報 44,936.73 點，終止連四個交易日的跌勢。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 0.24% 或 7.34 點，報 3,087.40 點，連續第 2 個交易日走跌。

‌



日本券商調升多檔半導體股目標價，使得該族群走勢喜上添花。鎧俠 (Koxia) 狂飆 14.98% 亮燈漲停，創上市以來新高。東京威力科創強漲 7.88%，DISCO 大漲 11.71%。人工智慧概念股代表軟銀也有 5.78% 的漲幅。

分析師指出，日經反彈的時間可能不會太久，因為散戶大多採取觀望態度，隨著近期日經指數出現一波下滑跌勢之後，散戶才逢低買進。此外，科技為主的日經指數上漲，傳統為主的東證指數卻下跌，由此可見市場的選股喜好。