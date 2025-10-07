鉅亨投資雷達》配息不是白拿！最容易被低估的稅金陷阱
許多人偏好「有配息」的商品，因為每年帳戶裡會有現金流入，感覺安心又踏實。但實際上，配息並不等於額外獲利，它背後涉及不同的稅務規則。如果沒有釐清配息來源以及商品的課稅方式，很可能會低估稅負成本，甚至影響長期報酬。那麼，配息究竟有哪些課稅眉角？ETF 與累積型基金的差異，又會在長期累積資產上造成多大的影響呢？
1. 配息來源與課稅差異
配息不一定要繳稅，關鍵在於來源。如果來自股利或盈餘，代表公司實際賺取的利潤分配給股東，投資人領到時必須課稅，可以選擇併入綜所稅（5%～40%）或採 28% 分離課稅。若來自利息，例如債券利息或存款利息，也需併入綜合所得稅，但享有 27 萬元的儲蓄投資特別扣除額可抵減。相較之下，資本公積則不是公司賺來的利潤，而是股東投入或資產重估形成的資金，若以此來配息，等同於退還部分本金，因此屬於免稅。另一種情況是收益平準金，這是基金為了避免新舊投資人之間配息不公平，而要求新加入投資人繳納的金額，若基金以此配發，等於把投資人繳進來的錢退回去，同樣不課稅。
2. 累積型基金與 ETF 的稅務差異
配息來源哪些要課稅，哪些又不用，聽起來很複雜，雖然定期可以領到錢很開心，但其實都偷偷被扒了一層皮。如果沒有現金流需求，其實只要選擇累積級別的基金，就能省去每年報稅與繳稅的麻煩。雖然累積型基金與 ETF 可能追蹤相同標的，但稅務處理方式卻有本質上的不同。累積型基金不會將配息分配給投資人，而是直接滾入淨值，因此在持有期間完全不需要繳稅。相反地，ETF 只要有配息就必須當年度申報課稅，若單次配息金額超過 2 萬元，還會被扣除 2.11% 的二代健保補充保費。此外，ETF 出售時需要支付 0.1% 的證交稅 *，而基金則沒有這個負擔。若是境外商品，則不論是基金或 ETF，一旦出售時的買賣價差與當年度的海外所得合計超過 100 萬元，就需要納入最低稅負制，並依 20% 的稅率計算。至於遺產或贈與稅，兩者都需要依照持有的市值來申報。綜合來看，累積型基金在長期投資上更具優勢，因為它能有效避免每年稅負對再投資造成的侵蝕。（更詳細的基金稅務說明請參考：投資雷達》要報稅了，基金相關的稅還沒弄清楚？）
累積型基金與 ETF 的稅務差異
3. 兩者差距實際回測結果
這樣的稅制差異，放到實際回測中就能看出效果。假設自 2019 年 6 月投入 500 萬台幣，追蹤同一檔標的的 ETF 與其連結基金累積級別，截至 2025 年 6 月，若將 ETF 的配息直接花掉，累積資產僅約 1,231 萬元；若把配息扣完二代健保與 28% 稅金後再投入，資產則累積到約 1,481 萬元。相較之下，連結基金的累積級別因為沒有配息與稅務干擾，資產累積可達 1,539 萬元，比 ETF 配息再投入還要多出近 60 萬元。
而且 ETF 投資人在臨時需要用錢、賣出持股時，還必須再 SS 支付 0.1% 的證交稅，等於每次動用資金都會增加額外成本。若投資人同時追求長期複利與靈活現金流，也可以利用鉅亨買基金的自由 Pay 機制，透過累積級別的基金自行設定每月提領金額，系統會自動計算所需贖回的單位數，讓現金流更方便，且免於承擔配息稅負。
詳細回測方式：假設一位高收入族群投資者於 2019 年 6 月（0050 連結基金成立時）投入 500 萬台幣至 0050 ETF。在每次配息時，由於配息金額均超過 2 萬台幣，需先扣除 2.11% 的二代健保補充保費。扣除後的配息金額，再減去交易手續費後，全數投入回購 0050 ETF。此外，每年 5 月報稅季時，根據過去一年的配息總額計算 28% 的分離課稅金額，並將交易手續費（0.1425%）及證交稅（0.1%）考量進來，賣出部分 0050 ETF 來支付該筆稅款。
鉅亨投資策略
現金流和財富成長不是只能二選一
對於單純追求資產增長的人，累積型基金的效率明顯更高。然而，對於確實有現金流需求的人，累積型基金也並非無法滿足。透過鉅亨買基金的自由 Pay 機制，可以在累積級別基金中自行設定每月提領金額，系統會自動計算所需贖回的單位數，既能靈活安排現金流，又能避免配息稅金的侵蝕。不必在「成長」與「現金流」之間二選一，而是能同時兼顧，達到更全面的投資目標。
