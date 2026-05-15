永誠資產管理處 2026-05-15 18:18

通膨數據滿江紅，海峽封鎖、聖嬰年… 遞延影響還沒完

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本週通膨數據滿江紅，在美伊戰爭僵持，海峽封鎖之下，持續遞延影響的原物料報價上升，連去除能源項目的核心通膨項目也超預期，從 CPI 報告之中，最讓人驚訝的就是佔比 CPI35% 的最大權重項目 - 住房類的大幅回升，前 2 個月保持 0.2~0.3% 的穩定月增 (隱含年增 3%)，本月出現 0.6% 的單月月增數據服務類。

另外今年高機率是強力聖嬰年，肥料、尿素因美伊戰爭漲價，去年大多空頭弱勢的農產品期貨，也在 2 月後擺脫空頭，正在被重新定價，可能為下半年的通膨添柴火。

Polymarket 預期今年升息的機率攀升至 34%

30 年公債拍賣價格突破 5%，2007 年來首見

除了 Polymarket 以外，另一個真金白銀的數據是債市，如上圖，2 年期公債殖利率破 4%、30 年期公債殖利率破 5%，重返 5 月初高點外，更重要的是不只次級市場的交易價格，連初級市場的 30 年期美國公債「拍賣價格」，5 月分都出現 5.046%，為 19 年來首次達到 5% 水準。

而回顧到 19 年前的 2007 年，當時其實就是 08/09 年金融海嘯前的利率高點，如下圖所示。

不過目前的全球環境，與 19 年前相似的是經濟過熱與資金氾濫，可貸資金尤其集中特定領域 (當年是房地產、目前是 AI 基建)，不過不一樣的是，當前連升息都還沒展開，並且 QE 這個潘朵拉的盒子，是 08/09 年金融海嘯發明的，因此如果真的遭遇 AI 基建萎縮放緩，並非沒有 FED PUT 的寬鬆手段可用。

SOFR 與 ERRF 比較，預期 FOMC 內部升息聲浪升溫

現階段觀察 FED 政策利率的動向，連續凍結在 3.5~3.75%，因此 Effected FED Fund rate(俗稱 EFFR) 所謂真實的逐日 FED 利率穩定在 3.64%；另一個重要數據是 3-Month SOFR，兩者基本上是極度相近的利率，差別主要是 SOFR 有擔保相對 FED 借貸利率無擔保，因此 SOFR 利率通常稍微偏低。

N 月份合約，表示 N 月開始連續借 3 個月的有擔保利率，隱含利率 i%，報價為 100-i，如下表:

→在 FED 利率持續僵持不下，可能出現轉折之際， SOFR 26/12 合約隱含報價顯示與 FED 利率 3.64%，美伊開戰後開始出現持平，市場資金正式對今年內結束「降息循環」以真金白銀投下同意票，而雖然美伊情勢沒有惡化，但這個數據在 PPI、零售銷售、失業金人數等數據全數有利於通膨後，再度惡化，也就是在 6 月 FOMC，很可能就會見到部分委員提出主動升息的意見，Q4 會議甚至可能有升息的舉措

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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