營收速報 - 正瀚-創(6534)9月營收1.06億元年增率高達94.68％

鉅亨網新聞中心


正瀚-創(6534-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1.06億元，年增率94.68%，月增率77.14%。

今年1-9月累計營收為14.91億元，累計年增率9.59%。

最新價為115元，近5日股價下跌-0.89%，相關生技醫療上漲1.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+36 張
  • 外資買賣超：+36 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1.06億 95% 77%
25/8 5,988萬 84% 18%
25/7 5,072萬 6% -27%
25/6 6,912萬 3% -48%
25/5 1.32億 3% -40%
25/4 2.20億 7% -40%

正瀚-創(6534-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為植物生長調節劑研發及銷售。植物生長促進劑研發及銷售。肥料研發及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收正瀚-創

美元/台幣30.520+0.34%

