營收速報 - 正瀚-創(6534)9月營收1.06億元年增率高達94.68％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為14.91億元，累計年增率9.59%。
最新價為115元，近5日股價下跌-0.89%，相關生技醫療上漲1.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+36 張
- 外資買賣超：+36 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1.06億
|95%
|77%
|25/8
|5,988萬
|84%
|18%
|25/7
|5,072萬
|6%
|-27%
|25/6
|6,912萬
|3%
|-48%
|25/5
|1.32億
|3%
|-40%
|25/4
|2.20億
|7%
|-40%
正瀚-創(6534-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為植物生長調節劑研發及銷售。植物生長促進劑研發及銷售。肥料研發及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
