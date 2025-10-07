search icon



營收速報 - 矽統(2363)9月營收3.76億元年增率高達112.46％

鉅亨網新聞中心


矽統(2363-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3.76億元，年增率112.46%，月增率32.84%。

今年1-9月累計營收為20.00億元，累計年增率572.93%。

最新價為57.2元，近5日股價下跌-0.17%，相關半導體業上漲6.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1661 張
  • 外資買賣超：+1468 張
  • 投信買賣超：-15 張
  • 自營商買賣超：+208 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 3.76億 112% 33%
25/8 2.83億 1205% 20%
25/7 2.35億 1562% -12%
25/6 2.67億 1403% 44%
25/5 1.85億 1064% 0%
25/4 1.84億 1017% -5%

矽統(2363-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

矽統

