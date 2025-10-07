search icon



營收速報 - 博士旺(3555)9月營收4,774萬元年增率高達657.85％

鉅亨網新聞中心


博士旺(3555-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣4,774萬元，年增率657.85%，月增率48.97%。

今年1-9月累計營收為1.77億元，累計年增率310.97%。

最新價為69.3元，近5日股價上漲26.73%，相關半導體類指數上漲5.14%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+291 張
  • 外資買賣超：+291 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 4,774萬 658% 49%
25/8 3,204萬 491% -47%
25/7 5,997萬 1270% 166%
25/6 2,252萬 517% 279%
25/5 594萬 185% 153%
25/4 235萬 -2% 10%

博士旺(3555-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件之批發與零售。軟體開發。生技產品之銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收博士旺

博士旺69.3-0.57%
美元/台幣30.520+0.34%

