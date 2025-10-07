營收速報 - 博士旺(3555)9月營收4,774萬元年增率高達657.85％
今年1-9月累計營收為1.77億元，累計年增率310.97%。
最新價為69.3元，近5日股價上漲26.73%，相關半導體類指數上漲5.14%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+291 張
- 外資買賣超：+291 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|4,774萬
|658%
|49%
|25/8
|3,204萬
|491%
|-47%
|25/7
|5,997萬
|1270%
|166%
|25/6
|2,252萬
|517%
|279%
|25/5
|594萬
|185%
|153%
|25/4
|235萬
|-2%
|10%
博士旺(3555-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件之批發與零售。軟體開發。生技產品之銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
