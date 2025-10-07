營收速報 - 智邦(2345)9月營收243.18億元年增率高達142.04％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為1,763.02億元，累計年增率146.74%。
最新價為1025元，近5日股價上漲12.3%，相關通信網路上漲2.96%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2399 張
- 外資買賣超：+1370 張
- 投信買賣超：+733 張
- 自營商買賣超：+296 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|243.18億
|142%
|-5%
|25/8
|256.38億
|172%
|12%
|25/7
|229.91億
|163%
|-6%
|25/6
|245.43億
|185%
|34%
|25/5
|182.80億
|108%
|3%
|25/4
|177.82億
|153%
|3%
智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 醣聯SPD8臨床三期完成最後一次給藥 2026年Q2解盲
- 智邦Q3營收729億元創單季新高 AI資料中心換代需求強勁
- 外資追高加碼6億、投信續賣61億 三大法人買超58.87億元
- 營收速報 - 巨有科技(8227)9月營收2.05億元年增率高達307.26％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇