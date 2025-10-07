search icon



營收速報 - 威剛(3260)9月營收52.44億元年增率高達61.18％

鉅亨網新聞中心


威剛(3260-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣52.44億元，年增率61.18%，月增率5.24%。

今年1-9月累計營收為371.73億元，累計年增率22.9%。

最新價為174元，近5日股價上漲20.98%，相關半導體類指數上漲5.14%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+11103 張
  • 外資買賣超：-522 張
  • 投信買賣超：+10568 張
  • 自營商買賣超：+1057 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 52.44億 61% 5%
25/8 49.83億 65% 17%
25/7 42.61億 40% -9%
25/6 46.98億 59% 13%
25/5 41.69億 29% 6%
25/4 39.17億 2% 5%

威剛(3260-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。製造輸出業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

威剛174+0.58%
威剛174+0.58%
美元/台幣30.520+0.34%

