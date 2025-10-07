營收速報 - 京元電子(2449)9月營收32.71億元年增率高達39.62％
今年1-9月累計營收為249.68億元，累計年增率27.65%。
最新價為172.5元，近5日股價上漲8.68%，相關半導體業上漲6.79%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4699 張
- 外資買賣超：+5366 張
- 投信買賣超：-927 張
- 自營商買賣超：+260 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|32.71億
|40%
|6%
|25/8
|31.01億
|32%
|6%
|25/7
|29.18億
|24%
|4%
|25/6
|28.15億
|25%
|2%
|25/5
|27.65億
|25%
|-1%
|25/4
|27.82億
|34%
|5%
京元電子(2449-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
