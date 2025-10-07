search icon



營收速報 - 京元電子(2449)9月營收32.71億元年增率高達39.62％

鉅亨網新聞中心


京元電子(2449-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣32.71億元，年增率39.62%，月增率5.5%。

今年1-9月累計營收為249.68億元，累計年增率27.65%。

最新價為172.5元，近5日股價上漲8.68%，相關半導體業上漲6.79%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4699 張
  • 外資買賣超：+5366 張
  • 投信買賣超：-927 張
  • 自營商買賣超：+260 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 32.71億 40% 6%
25/8 31.01億 32% 6%
25/7 29.18億 24% 4%
25/6 28.15億 25% 2%
25/5 27.65億 25% -1%
25/4 27.82億 34% 5%

京元電子(2449-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收京元電子

