search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

醣聯SPD8臨床三期完成最後一次給藥 2026年Q2解盲

鉅亨網記者劉玟妤 台北


醣聯 (4168-TW) 今 (7) 日宣布，與日本三菱瓦斯化學 (MGC) 合作開發的骨質疏鬆生物相似藥 SPD8，在日本進行的臨床三期試驗已完成最後一位受試者最後一次給藥，預計 2026 年第二季解盲。 

cover image of news article
醣聯SPD8臨床三期完成最後一次給藥，2026年Q2解盲。(圖：shutterstock)

醣聯表示，此次臨床三期試驗是多中心、隨機、雙盲的比較試驗，針對原發性骨質疏鬆的停經後女性，評估 SPD8 與原廠藥的療效與安全性，相關臨床數據將作為查驗登記的重要依據。 


醣聯進一步指出，原廠藥物 Denosummab(商品名 Prolia/Xgeva) 於骨鬆及腫瘤骨相關適應症具有穩定臨床需求，2024 年全球合計銷售額約 66 億美元。而 SPD8 主要目的在於維持療效與安全前提下，提供可近性的治療選擇，目前也正在持續與多家企業洽談區域性與商業化合作。 

總經理楊玫君表示，公司將確保藥物品質與療效，持續觀察與分析後完成臨床三期。同時，將與合作夥伴共同強化日本及國際市場的供應布局，提供病患可負擔的治療選擇。

文章標籤

醣聯骨質疏鬆臨床試驗生技

相關行情

台股首頁我要存股
醣聯24.5-1.61%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty