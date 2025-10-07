鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-07 15:08

‌



醣聯 (4168-TW) 今 (7) 日宣布，與日本三菱瓦斯化學 (MGC) 合作開發的骨質疏鬆生物相似藥 SPD8，在日本進行的臨床三期試驗已完成最後一位受試者最後一次給藥，預計 2026 年第二季解盲。

醣聯SPD8臨床三期完成最後一次給藥，2026年Q2解盲。(圖：shutterstock)

醣聯表示，此次臨床三期試驗是多中心、隨機、雙盲的比較試驗，針對原發性骨質疏鬆的停經後女性，評估 SPD8 與原廠藥的療效與安全性，相關臨床數據將作為查驗登記的重要依據。

‌



醣聯進一步指出，原廠藥物 Denosummab(商品名 Prolia/Xgeva) 於骨鬆及腫瘤骨相關適應症具有穩定臨床需求，2024 年全球合計銷售額約 66 億美元。而 SPD8 主要目的在於維持療效與安全前提下，提供可近性的治療選擇，目前也正在持續與多家企業洽談區域性與商業化合作。