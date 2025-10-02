鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-02 15:19

‌



美國總統川普於 9 月 30 日簽署《以 AI 技術探索兒童癌症療法》行政命令，從制度、資金與數據三方面，全面扶植醫療 AI 的發展，受此政策激勵，主動中信 ARK 創新 (00983A-TW) 的重點持股 Tempus AI 強漲 9%，加上特斯拉股價走強，推升 00983A 今 (2) 日收盤再創掛牌以來新高，達 12.6 元，漲幅近 2%。

川普扶植醫療AI助攻ARK績效狂飆 00983A市價漲近2%改寫掛牌新高。(圖：shutterstock)

中國信託投信指出，美國總統川普於 9 月 30 日簽署《以 AI 技術探索兒童癌症療法》行政命令，不僅將加速醫療大數據整合與共享，也有助於相關新療法的審批流程鬆綁，對創新企業的推進力道相當關鍵。

Tempus AI 憑藉全球最大臨床與分子醫學數據庫，將能直接受惠於聯邦資金支持及數據共享的政策導向，加速擴充資料庫規模，並推進旗下 AI 應用服務在臨床試驗與新療法開發上的進程。

對投資人而言，這代表美國在政策層面持續強化醫療創新產業鏈，為顛覆式創新企業注入長線動能，隨著官方積極力挺，相關企業未來在藥物與療法開發領域的突破可望更快落地，市場對產業價值重估的契機正在展開。00983A 成功掌握 AI 驅動的醫療創新趨勢，更有望在政策利多下，持續展現超額報酬潛力。