鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-07 10:01

‌



OpenAI 6 日與超微 (AMD-US) 達成數十億美元規模的合作協議，激勵超微 6 日股價飆漲逾 20%，今 (7) 日台股超微相關板卡族群受激勵，早盤紛紛走強，映泰 (2399-TW)、撼訊 (6150-TW) 漲近 7%、承啟 (2425-TW) 漲逾 5%，華擎 (3515-TW) 漲逾 4%。

〈焦點股〉OpenAI攜手AMD供應鏈報喜 板卡族群早盤強漲。(圖：shutterstock)

這項合作是迄今最大規模的 AI 基礎設施交易之一，超微將從 2026 年下半年開始向 OpenAI 供應最高達 6GW 的 GPU，並發行 1 億 6000 萬股的認股權證。超微執行長蘇姿丰對此表示，這項合作有望在未來幾年內為公司帶來「數百億美元」的營收，是雙方多年協商的成果。

就板卡族群個別來看，受惠於 AI 伺服器需求持續擴大以及板卡業務穩健，法人預估華擎今年營收與獲利將雙雙成長，展望 2026 年，法人更樂觀預期在 AI 伺服器動能強勁帶動下，華擎營收有望實現雙位數成長，帶動獲利成長。

撼訊方面，由於受惠超微 GPU 平台迭代帶來的顯卡新品效益，今年前 8 月累計營收已寫下 21 年來同期新高，年增動能維持雙位數；除了主力顯卡業務，撼訊與超微的合作已擴展至 GPU 工作站和 Edge AI 等高階顯示卡和加速卡，有助於推升產品平均售價、毛利率和獲利能力。

另一板卡廠映泰今年營運則相對承壓，預計第四季營運不會有太大起色，且 CPU 不穩定的供貨將至少持續至 2026 年第一季，映泰也積極調整產品策略，布局高階的電競、工業電腦（IPC）等利基型產品線，明年將迎來收割期。