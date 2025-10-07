search icon



營收速報 - 佳能(2374)9月營收10.62億元年增率高達84.82％

鉅亨網新聞中心


佳能(2374-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣10.62億元，年增率84.82%，月增率8.98%。

今年1-9月累計營收為65.70億元，累計年增率45.79%。

最新價為86.9元，近5日股價下跌-1.04%，相關光 電 業上漲1.09%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-915 張
  • 外資買賣超：-556 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-359 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 10.62億 85% 9%
25/8 9.75億 70% 38%
25/7 7.07億 26% -20%
25/6 8.82億 63% 12%
25/5 7.87億 38% 18%
25/4 6.65億 58% 39%

佳能(2374-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為數位電子照相機、光學產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收佳能

佳能86.9+1.40%
美元/台幣30.450+0.11%

