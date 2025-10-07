營收速報 - 佳能(2374)9月營收10.62億元年增率高達84.82％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為65.70億元，累計年增率45.79%。
最新價為86.9元，近5日股價下跌-1.04%，相關光 電 業上漲1.09%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-915 張
- 外資買賣超：-556 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-359 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|10.62億
|85%
|9%
|25/8
|9.75億
|70%
|38%
|25/7
|7.07億
|26%
|-20%
|25/6
|8.82億
|63%
|12%
|25/5
|7.87億
|38%
|18%
|25/4
|6.65億
|58%
|39%
佳能(2374-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為數位電子照相機、光學產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 《價值型投資 最新產業研究報告》國巨（2327-TW）併購強化產品組合 從被動元件走向整合方案
- OpenAI組建AI大聯盟 27000點不是高 台廠黃金時代！
- 研調：AMD處理器市占破4成打破英特爾壟斷 NVIDIA顯卡維持龍頭地位
- TISA上路首季逾4萬人開戶 已有18家投信發行30檔TISA級別基金
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇