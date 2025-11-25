鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-25 10:43

據日本媒體消息，日本首相高市早苗與美國總統川普預計將於週二（25 日）上午進行電話會談。此次通話緊接在川普與中國國家主席習近平就台灣問題的對話之後，引發國際關注。

川習通話後 日媒稱川普計畫與日本首相高市早苗電話會談。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，川普預計將向高市早苗說明其週一（24 日）與習近平的電話會談內容。日媒指出，通話要求是川普提出的。

此前，高市早苗在本月早些時候表示，若中國對台灣發動攻擊，日本可能會採取軍事回應。

據中國官方《新華社》報導，習近平在通話中強調，台灣「回歸中國」是中國對全球秩序願景的重要部分，也是「戰後國際秩序重要組成部分」。

川普則在通話後於 Truth Social 發文稱，中美貿易談判已有進展，但未提及台灣議題。

台灣行政院長卓榮泰週二表示，對於擁有 2,300 萬人口的台灣而言，「回歸中國」根本不是選項。白宮方面尚未對相關報導作出回應。