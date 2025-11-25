川習通話後 日媒稱川普計畫與日本首相高市早苗電話會談
鉅亨網編譯莊閔棻
據日本媒體消息，日本首相高市早苗與美國總統川普預計將於週二（25 日）上午進行電話會談。此次通話緊接在川普與中國國家主席習近平就台灣問題的對話之後，引發國際關注。
根據《路透》報導，川普預計將向高市早苗說明其週一（24 日）與習近平的電話會談內容。日媒指出，通話要求是川普提出的。
此前，高市早苗在本月早些時候表示，若中國對台灣發動攻擊，日本可能會採取軍事回應。
據中國官方《新華社》報導，習近平在通話中強調，台灣「回歸中國」是中國對全球秩序願景的重要部分，也是「戰後國際秩序重要組成部分」。
川普則在通話後於 Truth Social 發文稱，中美貿易談判已有進展，但未提及台灣議題。
台灣行政院長卓榮泰週二表示，對於擁有 2,300 萬人口的台灣而言，「回歸中國」根本不是選項。白宮方面尚未對相關報導作出回應。
日本官房長官木原稔在週二例行記者會上指出，美中關係的穩定對包括日本在內的國際社會極為重要，但對於習近平對川普所提及的台灣言論，他拒絕評論。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 中國：日本在台灣問題上發出「令人震驚」的錯誤訊號
- 日本將在台灣附近島嶼部署飛彈！防衛大臣：正順利推進
- 日本反駁中國指控「毫無根據」：高市早苗發言未改變對台灣的立場
- 中國特使致函聯合國秘書長！警告日本干涉台灣將行使「自衛權」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇