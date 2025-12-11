中日關係急凍！高市早苗盼早日見川普
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
日本首相高市早苗的涉台言論引發中日對立，周三（10 日）她在日本眾院預算委員會會議上表示，希望儘快舉行美日領袖會談，此舉被視為意在向北京展現美日團結。
據《共同社》報導，關於涉台言論引發中日關係緊張，高市早苗表示：「已通過直接會談和電話會談等與川普詳細溝通」。關於今後會談機會，她列舉了親自訪美或在第三國舉行會談的方案。
英國《金融時報》上周六援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。
知情人士透露，日本駐美國大使山田重夫已要求川普政府加大對日本的公開支持力度。
中日爆發外交爭端後，美方雖向高市早苗表達了一些支持，比如美國駐日本大使格拉斯 11 月 20 日曾幫腔宣稱，「代表總統支持高市」，但除此之外，美方幾乎沒有其他直接公開聲援。
