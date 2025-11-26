鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-26 07:01

美國總統川普與中國國家主席習近平周一 (24 日) 通話，這是雙方在韓國會晤之後的再一次接觸。中國外交部表示，這通電話由美方發起，通話氛圍積極、美好。

NHK追問川習通話成果 中國外交部：美方主動、氣氛美好。(圖:shutterstock)

中國外交部 25 日舉行例行記者會，日本廣播協會（NHK）記者提問，這次通話是由中方主動提議，還是應美方邀請進行？通話持續了多久？中方如何評價這次通話的成果？

外交部發言人毛寧表示，川普總統第二任期以來，中美元首保持著經常性的交往。據了解，此次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的，兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對於中美關係穩定發展十分重要。

此次通話，正值日本加速在區域強化軍事布局，包括決定在距離台灣不到 70 英里的離島部署中程飛彈，使台海周邊地緣政治風險升溫。

根據中國官媒《新華社》報導，習近平向川普通話時表示，雙方應維持上次會晤後的互動節奏，並強調「台灣回到中國，是戰後國際秩序的重要組成部分」，顯示北京在台海立場上的一貫強硬態度。

但川普事後發文僅稱與習討論烏俄戰爭、芬太尼、大豆及其他農產品等議題，並未提及台灣。