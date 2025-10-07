鉅亨網編輯林羿君 2025-10-07 10:28

高市早苗的核心經濟顧問本田悅郎（Etsuro Honda）6 日表示，他認為 10 月升息有點困難，建議 12 月時機更佳，屆時升息 25 個基點不成問題。

高市早苗核心顧問喊話：10月升息為時過早 12月時機更好。(圖:shutterstock)

本田的這番言論表明，儘管先前市場預期日本央行將於 10 月升息，但隨著高市贏得執政黨領導人選舉，日本央行可能會暫緩升息。本田表示，高市希望日本央行謹慎升息，儘管她尚未提及具體的升息時間表。

高市是著名的貨幣寬鬆政策倡議者，也是前首相安倍晉三的得意門生，預計在 10 月 15 日左右的國會選舉中成為日本首位女首相。

高市贏得自民黨黨魁選舉令一些投資人感到意外，因為競爭對手小泉進次郎似乎處於領先地位。受日本央行將推出更多刺激措施並放緩升息步伐的預期，日經 225 指數 6 日噴漲逾 2000 點至歷史新高，日元兌美元匯率跌破 150 的關鍵關口。

本田警告，日元過度貶值將會推升通膨，並表示匯率突破 150「有點過頭」。受此言論影響，日元周一短暫反彈至 149.90 附近，但在周二 (7 日) 上午，日元兌美元匯率又回到了 150 的區間，達到 150.55 左右。

高市勝選後，交易員對日本央行 10 月 30 日升息的押注大幅下降。交易員 7 日預測日本央行 10 月升息的可能性不到 20%，低於一周前的 68% 左右。而對 12 月會議升息的押注則升至約 56%。

日本央行觀察家正在關注的一個潛在變化是，央行和政府在 2013 年發表的聯合聲明可能會被修改。在上田開始政策正常化之前，這份聲明構成了日本央行十多年來為追求 2% 通膨率而實施激進貨幣寬鬆政策的理由。高市在周六贏得大選後表示，她將考慮目前的協議形式是否為最佳方案。