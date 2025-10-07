鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-07 09:41

‌



支持寬鬆立場的高市早苗可望成為日本第一位女首相，日本股匯市啟動「高市交易」（Takaichi trade），日股繼周一噴漲噴漲逾 2,000 點或 4.75% 後，周二 (7 日) 延續漲勢上升 0.6%，日元兌美元匯率續跌 0.13%，在 150.55 左右徘徊。

「高市交易」延燒！市場急重新定價安倍經濟學2.0 日股續漲日元小跌。（圖：REUTERS/TPG）

隨著被視為安倍晉三門徒的高市早苗贏得執政黨黨魁選舉，日本金融市場正迅速為「安倍經濟學」的可能回歸進行定價。週一東京市場開盤後，日經 225 指數應聲大漲超過 4.7%，創下數月來最大單日漲幅，日本東證指數漲 3%。

‌



同時，日元兌美元匯率重挫 1.9%，至 150 這一備受關注的關鍵水平，而日元兌歐元匯率已跌至歷史新低。

債券市場同樣上演劇烈波動，對未來財政擴張的擔憂推動長期利率走高，日本 40 年期公債殖利率一度飆升 15 個基點至 3.54%。

這些走勢反映出投資人正在積極部署「高市交易」。市場普遍預期，高市早苗主張財政擴張和政治右傾立場，呼籲維持寬鬆貨幣政策，認為日本央行不應升息。

高適早苗在當選後的記者會上，承諾將迅速採取措施應對通膨，政策選項包括增加對地方政府的補貼，甚至不排除將消費稅下調。在貨幣政策方面，高市早苗的立場更為明確。她主張政府與日本央行需在經濟政策上保持一致，並與其密切溝通，直到實現需求拉動型經濟成長。

高市早苗的勝選，對許多先前預期更為財政保守派小泉進次郎獲勝的投資者而言，是個意外。VanEck Australia 的跨資產投資策略師 Anna Wu 認為，這「對股市而言可能是個正面的驚喜」。

由於高市早苗將優先考慮經濟成長，而非嚴格的財政紀律，因此投資者正為日本可能的財政擴張做準備。一位日本大型券商的高級經紀人表示，「高市早苗交易」對股票有利，但由於存在大量新財政刺激的風險，日本公債和外匯市場可能會出現一些波動。

然而，債券市場卻面臨不同的壓力。市場擔憂，更大規模的財政支出意味著政府需要發行更多債券，這增加了日本的債務負擔。