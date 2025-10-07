「高市交易」延燒！市場急重新定價安倍經濟學2.0 日股續漲日元小跌
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
支持寬鬆立場的高市早苗可望成為日本第一位女首相，日本股匯市啟動「高市交易」（Takaichi trade），日股繼周一噴漲噴漲逾 2,000 點或 4.75% 後，周二 (7 日) 延續漲勢上升 0.6%，日元兌美元匯率續跌 0.13%，在 150.55 左右徘徊。
隨著被視為安倍晉三門徒的高市早苗贏得執政黨黨魁選舉，日本金融市場正迅速為「安倍經濟學」的可能回歸進行定價。週一東京市場開盤後，日經 225 指數應聲大漲超過 4.7%，創下數月來最大單日漲幅，日本東證指數漲 3%。
債券市場同樣上演劇烈波動，對未來財政擴張的擔憂推動長期利率走高，日本 40 年期公債殖利率一度飆升 15 個基點至 3.54%。
這些走勢反映出投資人正在積極部署「高市交易」。市場普遍預期，高市早苗主張財政擴張和政治右傾立場，呼籲維持寬鬆貨幣政策，認為日本央行不應升息。
交易員表示，「安倍經濟學」的回歸可能會進一步削弱日元、提振股市，並導致長期日本公債殖利率大幅上升。根據美銀美林策略師分析，高市早苗的勝選可能導致日元圓走弱和日本公債殖利率曲線的陡峭化。
高適早苗在當選後的記者會上，承諾將迅速採取措施應對通膨，政策選項包括增加對地方政府的補貼，甚至不排除將消費稅下調。在貨幣政策方面，高市早苗的立場更為明確。她主張政府與日本央行需在經濟政策上保持一致，並與其密切溝通，直到實現需求拉動型經濟成長。
高市早苗的勝選，對許多先前預期更為財政保守派小泉進次郎獲勝的投資者而言，是個意外。VanEck Australia 的跨資產投資策略師 Anna Wu 認為，這「對股市而言可能是個正面的驚喜」。
由於高市早苗將優先考慮經濟成長，而非嚴格的財政紀律，因此投資者正為日本可能的財政擴張做準備。一位日本大型券商的高級經紀人表示，「高市早苗交易」對股票有利，但由於存在大量新財政刺激的風險，日本公債和外匯市場可能會出現一些波動。
然而，債券市場卻面臨不同的壓力。市場擔憂，更大規模的財政支出意味著政府需要發行更多債券，這增加了日本的債務負擔。
Mizuho 的首席策略師 Shoki Omori 警告稱，如果增發日本國債的政策沒有「安全網」配合，債券可能面臨拋售壓力。這一觀點與美銀美林的預測相符，即日本公債殖利率曲線可能變得更加陡峭。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 剛當選就引發恐慌！高盛：高市早苗勝選加劇日本長債波動性 料蔓延至歐美債市
- 高市早苗勝選推動日本央行暫停升息！日元走勢成關注焦點
- 首位女首相來了？高市早苗成自民黨女主帥 陸媒：日本恐迎百年最保守政府 對美關係成焦點
- 川普盛讚高市早苗「極具智慧」 雙方預計28日面對面會談
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇