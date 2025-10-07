〈美股盤後〉AMD狂飆近24% 台積電ADR升約3.5% 標普那指齊刷新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-10-07 05:03

AMD 與 OpenAI 達成晶片協議，為 AI 熱潮增添柴火，AMD 飆漲近 24%，美股週一 (6 日) 喜上眉梢，美債價格下挫，美元走強。比特幣價格突破 125,000 美元，創下新高。

AMD狂飆近24% 台積電ADR升約3.5% 標普那指齊刷新高

標普 500 連續七個交易日攀升，創 5 月以來最長升勢，並與那斯達克指數一同創下歷史新高紀錄，羅素 2000 指數盤中首次突破 2500 點，收紅 0.41% 報 2,486.35 點。費半指數勁揚約 2.9%，道瓊小跌 63 點。

新關稅又來了，美國總統川普週一宣布，將從 11 月 1 日起對中型和重型卡車徵收 25% 的關稅，這項措施的實施時間，較他先前在社群媒體上宣布的 10 月 1 日新關稅生效日延後整整一個月。

同日，巴西左翼總統魯拉致電川普，請求美國取消對巴西商品額外徵收的 40% 關稅，以及對巴西地方政府實施的限制措施，同時，魯拉提出 2 人本月在馬來西亞會面的可能性。

日本自民黨前經安保大臣高市早苗勝出黨魁選舉，可望於本月中旬出任首相，多名日本政府人士 6 日透露，日美兩國政府已就美國總統川普本月下旬訪日完成協調，兩國領袖預計於 28 日舉行會談。

美股週一 (6 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 63.31 點，或 0.14%，收 46,694.97 點。

那斯達克指數上漲 161.161 點，或 0.71%，收 22,941.667 點。

S&P 500 指數上漲 24.49 點，或 0.36%，收 6,740.28 點。

費城半導體指數上漲 190.316 點，或 2.89%，收 6,774.061 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 82.20 點，或 0.51%，收 16,200.07 點。

標普 11 大板塊以非必需消費、公用事業與通訊服務領漲，醫療保健、民生消費與房地產等防禦性板塊走弱。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普漲。Meta (META-US) 漲 0.72%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.52%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.07%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.63%。

費半成分股以 AMD 領漲。博通 (AVGO-US) 跌 0.85%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.12%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.93%；高通 (QCOM-US) 跌 0.33%；美光 (MU-US) 上漲 1.67%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 3.49%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.80%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.28%。



企業新聞

AMD 與 OpenAI 簽署 AI 晶片供應協議，每年有望讓 AMD 賺數百億美元收入，並授予 OpenAI 最高約 10% 持股的認股權。Themis Trading 合夥人 Joe Saluzzi 表示：「這是一個動量市場，任何與 OpenAI 相關的事情都會影響股價，人們會將基本面拋到九霄雲外。」

受此消息推動，AMD (AMD-US) 週一一度飆漲 38%，收盤猛升 23.71% 至每股 203.71 美元。

Fifth Third (FITB-US) 同意以約 109 億美元的全股票交易收購 Comerica (CMA-US)，兩家中型銀行合併可望壯大規模，提升與摩根大通、美國銀行等大型同業競爭力。前者下滑 1.40%，後者暴漲 13.68%，推動 SPDR 標普地區性銀行 ETF (KRE-US) 彈升超 1%。

行動廣告技術公司 AppLovin(APP-US) 週一狂瀉超 14%，報每股 587.00 美元，美國證券交易委員會 (SEC) 正在調查 AppLovin，涉及其資料收集行為。

特斯拉 (TSLA-US) 高漲 5.45% 至每股 453.25 美元，特斯拉近日 X 釋出預告短片，市場隨即揣測其或將發表傳聞已久的新一代電動跑車 Roadster。

華爾街分析

投資人聚焦即將登場的財報季，評估 AI 熱潮、聯準會降息與經濟韌性是否持續支撐漲勢。雖然政府關門與「AI 泡沫」的討論升溫，華爾街多位策略師仍看好年底前美股表現。

Amova 全球策略師 Naomi Fink 認為，本輪科技企業的高估值與 1990 年代「非理性繁榮」不同，資本支出主要由強勁自由現金流支撐。

高盛策略團隊稱，在穩健經濟與 AI 需求支撐下，企業獲利共識偏保守，美國「七巨頭」表現有望優於預期。

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 將標普目標重新恢復到至 7,000 點，形容當前為由獲利韌性與降息推動的「慢動作融漲」。

Evercore ISI 分析師 Julian Emanuel 維持 2026 年基準情境目標設 7,750 點，並給予「泡沫情境」3 成機率，預估在資本市場加速與 AI 投資延續下，標普明年底可望挑戰 9,000 點。