特斯拉預告10月7日活動！平價Model Y要來了？
鉅亨網編譯莊閔棻
電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 週日（5 日）透過 X 預告，將於 10 月 7 日舉辦一場活動，引發投資人與分析師對新車型的期待，特別是更平價的 Model Y，以及市場對特斯拉銷售動能的關注與評價。
根據《路透》報導，特斯拉在 X 發布了一段 9 秒短片，影片中一輛車在黑暗環境下亮起前燈，神秘感十足。
同時，另一支影片尾端顯示「10/7」，暗示活動日期，進一步引發市場對新車型的揣測。
特斯拉此前已延後推出美國市場的低價版 Model Y。公司在今年 6 月表示，已完成「首批車輛」組裝，但將於第四季才開始銷售，產量增長速度也低於原先計畫。
據消息人士透露，這款簡化版 Model Y 的生產成本比更新款 Model Y 約低 20%，預計到 2026 年在美國的年產量可達 25 萬輛。
受美國電動車稅收抵免到期前購車潮推動，特斯拉近期公布截至 9 月的季度交車量創歷史新高。
此次活動預告發布之際，正值美國 7,500 美元電動車稅收抵免於 9 月 30 日到期，可能影響消費者購車決策，也促使特斯拉重新調整車型定價策略。
