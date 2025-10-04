微軟傳將推出「免費」Xbox Cloud Gaming ！免費玩但有二大「限制」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-04 17:30

‌



微軟 (MSFT-US) 在 Xbox Game Pass 提價 50% 後，仍積極調整旗下遊戲服務。最新消息顯示，微軟正內部測試一個全新的「免費」 Xbox Cloud Gaming 版本，並計畫很快公布公測，然而，該版本卻有兩大限制。

微軟傳將推出「免費」Xbox Cloud Gaming。(圖：Shutterstock)

根據《The Verge》報導，這個免費版本的特色在於，玩家必須觀看廣告才能串流遊戲。此外，玩家每月僅可享總計五小時的免費串流，每次限一小時。

‌



玩家將可以透過免費版 Xbox Cloud Gaming 串流免費遊戲、部分已擁有的遊戲，以及一系列 Xbox 經典復刻遊戲。

至於廣告機制，玩家則需在開始串流前觀看兩分鐘的廣告。

該免費版將支援 PC、主機以及掌上裝置。首波公測將於近期展開，完整版本則預計在未來數月正式推出。

事實上，微軟早前已有跡象顯示，期望讓雲端遊戲「更親民」。例如 Xbox Game Pass 提價 50% 後，玩家不必訂閱 Game Pass Ultimate 也能使用 Xbox Cloud Gaming，並可從最便宜的 Essential 方案串流遊戲。

此次推出免費版 Xbox Cloud Gaming，則是進一步延伸這項策略。

不過，外媒指出，每月僅五小時、一小時為單次的限制，是否能滿足玩家仍存疑慮。這種限制可能促使玩家直接訂閱 Essential Game Pass，以獲得完整遊戲體驗。