微軟今年二度調漲美國Xbox售價 其他國家不受影響

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-20 05:19

微軟 (MSFT-US) 周五宣布，自 10 月 3 日起調漲美國地區 Xbox Series S 和 Series X 遊戲機價格，歸因於總體經濟環境變化。這是該公司今年第二次調漲 Xbox 售價，5 月才剛調漲過一波。

微軟宣布10月3日起再次調漲Xbox美國售價，為今年第二波調漲。(圖:Reuters/TPG)

各機型調價詳情

根據微軟聲明，Xbox Series S 系列調漲 20 美元，售價分別為 400 美元和 450 美元；Xbox Series X 調漲 50 美元，售價分別為 600 美元和 650 美元；Xbox Series X 2TB 版本將調漲 70 美元至 800 美元。

「我們了解這些變化具有挑戰性，是經過深思熟慮後做出的決定，」微軟表示：「展望未來，我們將持續專注於提供更多跨螢幕遊戲方式，為 Xbox 玩家創造價值。」

今年第二次調漲

今年 5 月，微軟才將 Xbox Series S 基本款調漲 80 美元，Xbox Series X 調漲 100 美元，加入其他因應關稅而調漲價格的電子產品製造商行列。