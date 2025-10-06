鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-06 12:00

曾經價格低廉的固態硬碟 (SSD)、動態隨機存取記憶體(DRAM) 與機械硬碟(HDD)，正以多年未見的幅度快速攀升。在 AI 需求激增與供應端收縮的雙重夾擊下，全球記憶體市場正經歷著一場罕見的供需失衡，產業人士預警稱這場短缺恐持續數年，甚至長達 10 年。

AI吃掉全球記憶體！SSD與HDD雙雙斷貨、「雙漲奇觀」創紀錄 專家：短缺恐延燒10年（圖：Shutterstock）

2023 年，高效能 NVMe 固態硬碟價格一度跌至與機械硬碟持平，DRAM 記憶體更跌至近 10 年低點，但 2024 年情勢急轉直下，NAND 快閃記憶體與 DRAM 價格雙雙開啟上漲通道，從消費級產品到企業級存儲，全鏈條成本集體上揚。

‌



這一反轉的起點，是記憶體產業的週期性調整與 AI 需求的超預期爆發。2022 至 2023 年初，記憶體晶片供過於求，NAND 與 DRAM 價格跌破成本，庫存積壓嚴重。為了止損，三星、SK 海力士、美光等廠商大幅減產，減產效應在 2023 年下半年傳導至市場。

近來，512G​​b TLC NAND 快閃記憶體晶片現貨價半年內暴漲超 100%，合約價同步攀升。消費市場迅速回應，Western Digital 的 2TB Black SN850X 固態硬碟年初突破 150 美元，三星 990 Pro 2TB 版本從 120 美元漲至 175 美元以上。

DRAM 市場稍晚一步，但趨勢一致，2023 年還被視為「清倉品」的 DDR4 因減產陷入緊缺，行業預測今年第三季消費級 DDR4 價格將較第二季上漲 38%-43%，伺服器級 DDR4 緊追在後，GDDR6 因下一代顯示卡轉向 GDDR7 而供應缺口擴大，價格漲約 30%，主流 DDR5 雖漲幅溫和，但上行趨勢明確。

機械硬碟同樣未能倖免。今年 4 月，Western Digital 通知合作夥伴，因供應有限將上調價格 5%-10%，資料中心用大容量近線機械硬碟短缺，部分需求轉向閃存，進一步擠佔 NAND 產能。

AI 成為此輪短缺的核心推手。訓練與部署大語言模型 (LLM) 需要大量記憶體與儲存。單一 GPU 節點恐消耗數百 GB DRAM 與數 TB 閃存，超大規模資料中心的整體需求更呈指數級增長。

OpenAI 的星際之門 (Stargate) 計畫已與三星、SK 海力士簽署協議，每月採購 90 萬片 DRAM，佔全球產量近 40%，雲端服務商的高密度 NAND 快閃記憶體產品提前數月售罄，三星 V9 NAND 未發布已接滿訂單，美光 2026 年底前的高頻寬記憶體 (HBM) 產量也幾乎預售完畢。

過去僅涵蓋一個季度的供應合約，如今延長至數年，超大規模廠商直接向源頭鎖貨。

供應端的調整加劇了緊張。經歷過多次行業崩盤 (如 2019、2022 年) 的製造商變得謹慎，資本支出轉向高利潤的 HBM 與先進製程。

美光 2026 年全部 HBM 產量已被預訂，而在 NAND 領域，廠商集中資源研發企業級 3D QLC NAND。

群聯電子指出，這種資本傾斜將導致未來十年供應緊張。「過去擴產常導致價格崩盤，且未收回成本；如今 HBM 利潤誘人，留給閃存的投資更少。」

供需失衡的連鎖反應已蔓延至消費端。樹莓派因記憶體成本上漲，打算本月上調計算模組 4 與 5 的 4GB 版本價格 5 美元、8GB 版本 10 美元。樹莓派執行長 Eben Upton 表示，記憶體成本較一年前已漲 120%。

更深遠的影響在於，機械硬碟與 SSD 首次同時面臨短缺。傳統上，兩者常「此漲彼跌」，但 AI 模型處理 PB 級數據時，「溫數據」需近線機械硬碟存儲，而其交貨週期已延長至一年以上。

短缺迫使資料中心加速部署 QLC 快閃陣列，雖緩解機械硬碟壓力，卻將需求傳導至 NAND 供應鏈。

SSD 首次規模化進入曾因「每 GB 成本過高」而難以觸及的領域，最終形成「雙向擠壓」，機械硬碟因供應限制漲價，SSD 因雲端服務商填補空缺而價格堅挺。

至於為何不新建晶圓廠解決緊缺問題，專家直指高昂成本與週期是兩大主因。一座記憶體晶片廠造價數百億美元，投產需數年，設備供應商如艾司摩爾、應材本身訂單積壓。

更關鍵的是，製造商擔心重蹈覆轍，若未來需求降溫或企業囤貨後暫停採購，產能過剩將導致價格暴跌。

此外，地緣政治恐進一步限制產能擴張。先進光刻設備出口管制、稀土 (機械硬碟依賴釹磁鐵) 供應受限，中美貿易摩擦中可能限制出口。人才短缺也延緩擴產進程。

市場前景方面，製造商的保守策略短期內難改。消費者將告別「超低價電腦升級」時代，企業需提高 IT 預算，儲存陣列、伺服器、GPU 叢集成本更高。超大規模廠商透過長期協議鎖定供應，小型業者則面臨更長交貨期以及更高的成本。儘管政府鼓勵或推動新廠建設，但需求成長放緩或採購停滯前，市場再平衡尚需時間。