〈房產〉全台房貸期數319期創歷史新高 六都平均逾26年 30年房貸成主流
鉅亨網記者張欽發 台北
根據統計，2025 年第一季全台平均房貸期數達 319 期，較前一季增加 2 期，等於平均貸款又多了兩個月，房貸期數再刷新紀錄，2023 同期全台平均房貸期數還在 300 期以下，最新統計六都平均房貸期數都超過 26 年，顯示 30 年房貸已逐漸取代 20 年房貸，成為市場第一主流。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，若以 20 年與 30 年房貸的比例各半，推估平均房貸期數為 300 期，現在平均的 319 期反映申請 30 年期房貸比例已超過 20 年期，觀察新青安帶來的改變更為明顯，2023 第三季新青安上路前一年平均房貸年期約 293 期，新青安後已經連續 7 季都超過 300 期，第一季甚至寫下新高的 319 期，一方面首購較多，另外一方面房價上漲後，民眾也透過拉長還款年限先降低每月負擔有關。
進一步分析區域數據，2025 年全台第一季平均房貸期數為 319 期，2023 年同期則是 291 期，2024 第一季平均 305 期，拉長房貸年期的趨勢顯著。六都平均皆超過 26 年，台北市第一季平均 312 期，新北 327 期，桃園市 325 期，台中市 321 期，台南市 324 期，高雄市 328 期。
曾敬德建議，長年期房貸雖然降低眼前的每月房貸負擔，但民眾應該要留意寬限期過後開始償還本金時，每月負擔會突然大幅增加，另外，以前房貸利率高長輩會希望快點把房貸還完，現在房貸利率低民眾多希望可以多留些錢運用或投資，倘若 35 歲以後才用 30 年期房貸，真的有可能一路繳到退休，建議要做好自身財務規劃，檢視每月支出與退休後的生活資金來源等。
