〈房產〉全台房貸期數319期創歷史新高 六都平均逾26年 30年房貸成主流

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-03 16:18

‌



根據統計，2025 年第一季全台平均房貸期數達 319 期，較前一季增加 2 期，等於平均貸款又多了兩個月，房貸期數再刷新紀錄，2023 同期全台平均房貸期數還在 300 期以下，最新統計六都平均房貸期數都超過 26 年，顯示 30 年房貸已逐漸取代 20 年房貸，成為市場第一主流。

今年第一季全台房貸期數達319期 再創歷史新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，若以 20 年與 30 年房貸的比例各半，推估平均房貸期數為 300 期，現在平均的 319 期反映申請 30 年期房貸比例已超過 20 年期，觀察新青安帶來的改變更為明顯，2023 第三季新青安上路前一年平均房貸年期約 293 期，新青安後已經連續 7 季都超過 300 期，第一季甚至寫下新高的 319 期，一方面首購較多，另外一方面房價上漲後，民眾也透過拉長還款年限先降低每月負擔有關。

‌



進一步分析區域數據，2025 年全台第一季平均房貸期數為 319 期，2023 年同期則是 291 期，2024 第一季平均 305 期，拉長房貸年期的趨勢顯著。六都平均皆超過 26 年，台北市第一季平均 312 期，新北 327 期，桃園市 325 期，台中市 321 期，台南市 324 期，高雄市 328 期。