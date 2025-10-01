〈房產〉今年來公辦都更及捷運聯開招商吸金達3200億元創歷史新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-01 18:57

‌



商仲仲量聯行今 (1) 日指出，民間參與公共建設投資市場近兩年展現強勁成長動能，2024 年至 2025 年第三季期間，已公告最優申請人的公辦都更與捷運聯開案件投資總金額達 4,068 億元。其中，2025 年初至第三季全台投資呈現爆發性成長至 3,205 億元。

今年來公辦都更及捷運聯開招商吸金達3200 億元創歷史新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時、統計 2025 年 1-3 季全台投資公辦都更與捷運聯開案件成長至 3,205 億元，年增幅達 2.71 倍。

仲量聯行指出，從區域分布觀察，台北、高雄、新北三大都會區為投資主力，2025 年新北市 受惠於 Y7 十四張暨機廠案單案貢獻 985 億元（簽約中），投資金額達 1,295 億元居冠；高雄市 1,107 億元位居第二，展現穩健成長動能；台北市則以 600 億元排名第三。

仲量聯行指出，高雄市 2024 年投資公辦都更與捷運聯開案件穩居投資龍頭，投資金額達 399 億元占全台 47%，開發面積 1.8 萬坪更占全台 54%，投資表現亮眼。高雄投資熱潮主要受惠於台積電 (2330-TW) 效應，2027 年 5 廠全數量產將帶來 7,000 名員工，創造 1：8 關聯產業效應，吸引大量半導體供應鏈廠商進駐。

同時，陽明交大與清華大學高雄分部預計 2029 年將產生 4,000 多名高階師生。交通建設方面，高雄捷運路網的持續擴張，加上高鐵南延確定採「高雄方案」進入高雄車站，進一步強化高雄南台灣交通門戶地位。

在高科技產業聚落與完善軌道交通雙重加持下，高雄透過公辦都更與捷運聯開 TOD 等發展模式，進一步提升土地使用效率，帶動區域整體發展量能，未來預期將有更多政府招商案件公告，值得投資人期待。