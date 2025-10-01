〈房產〉今年來公辦都更及捷運聯開招商吸金達3200億元創歷史新高
鉅亨網記者張欽發 台北
商仲仲量聯行今 (1) 日指出，民間參與公共建設投資市場近兩年展現強勁成長動能，2024 年至 2025 年第三季期間，已公告最優申請人的公辦都更與捷運聯開案件投資總金額達 4,068 億元。其中，2025 年初至第三季全台投資呈現爆發性成長至 3,205 億元。
同時、統計 2025 年 1-3 季全台投資公辦都更與捷運聯開案件成長至 3,205 億元，年增幅達 2.71 倍。
仲量聯行指出，從區域分布觀察，台北、高雄、新北三大都會區為投資主力，2025 年新北市 受惠於 Y7 十四張暨機廠案單案貢獻 985 億元（簽約中），投資金額達 1,295 億元居冠；高雄市 1,107 億元位居第二，展現穩健成長動能；台北市則以 600 億元排名第三。
仲量聯行指出，高雄市 2024 年投資公辦都更與捷運聯開案件穩居投資龍頭，投資金額達 399 億元占全台 47%，開發面積 1.8 萬坪更占全台 54%，投資表現亮眼。高雄投資熱潮主要受惠於台積電 (2330-TW) 效應，2027 年 5 廠全數量產將帶來 7,000 名員工，創造 1：8 關聯產業效應，吸引大量半導體供應鏈廠商進駐。
同時，陽明交大與清華大學高雄分部預計 2029 年將產生 4,000 多名高階師生。交通建設方面，高雄捷運路網的持續擴張，加上高鐵南延確定採「高雄方案」進入高雄車站，進一步強化高雄南台灣交通門戶地位。
在高科技產業聚落與完善軌道交通雙重加持下，高雄透過公辦都更與捷運聯開 TOD 等發展模式，進一步提升土地使用效率，帶動區域整體發展量能，未來預期將有更多政府招商案件公告，值得投資人期待。
仲量聯行董事總經理侯文信指出，公辦都更與捷運聯開案因區位優越、產權單純及採合建機制，投資人無須負擔購地成本，已成為投資人取得投資機會的重要管道之一，因此持續吸引民間企業積極參與。 2025 年初至第三季已成功吸引民間投資額達 3,205 億元，預期今年廣義促參招商金額可創歷年新高。
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 市場觀望情緒稍減 永慶：9月房市交易量連2月小幅回升並出現年增
- 中信房屋張世宗：房市築底 還需關注央行政策與貸款環境變化
- 雙捷交會+綠意靜巷 北市通化安和公辦都市更新案公告招商
- 北市住宅大樓總價中位數高達3652萬元 房貸負擔遠超過月薪收入
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告