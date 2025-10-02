〈房產〉半導體業強勁買盤成推手 科學園區廠房「一釋出就成交」逆勢爆紅

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-02 13:02

‌



台灣國科會近日公布，2025 年上半年三大科學園區合計營業額高達 2.74 兆元，年增 26.74%，再創歷史新高。數據顯示，台灣高科技產業持續擴張，整體房市普遍降溫，但科學園區廠房卻在半導體業者強勁需求之下逆勢爆紅，成為資金追逐的唯一焦點。

半導體業強勁買盤成推手 科學園區廠房一釋出秒成交逆勢爆紅。(鉅亨網記者張欽發攝)

戴德梁行指出，這些交易案例不僅顯示半導體、記憶體及封測等高科技產業持續擴產趨勢，也反映出自用型企業對於生產據點的需求仍強勁。相較其他資產類別買氣降溫，園區廠房已成為少數「一釋出就能成交」的熱門標的。

根據戴德梁行最新統計，2025 年前三季全台廠房累積達 494 億元；廠辦前三季累計 194 億元，合計占比前三季商用不動產交易額超過六成，光是廠房就接近五成。顯示產業導向的不動產仍是支撐市場的核心板塊。相較之下，受限於央行限貸政策，高總價土地籌資困難，成交量明顯受抑，形成與工業不動產交易熱絡的鮮明對比。

戴德梁行企業顧問服務部執行董事江品頤指出，廠房廠辦購置熱度並非曇花一現，而是受 AI 應用與先進製造持續推動的結果。半導體產業因應擴廠需求，積極收購具備現成設施的科技廠房，加速產能布局。根據戴德梁行統計，自用型需求占比超過八成，顯示企業在擴充產能與營運布局上仍具信心。

江品頤並進一步分析，變動的世界中，企業對資產的投資越來越精準與謹慎。尤其在科學園區，廠房往往只怕業主不賣，拿出來就絕對不缺買家。

目前戴德梁行獨家受託的新竹科學園區竹科上萬坪大型無塵室廠房為例，兩者皆擁有完整無塵室設施、物流功能、辦公研發空間，與穩定的基礎建設。且地處園區核心位置，條件極為稀缺。江品頤提說，竹科已經很久沒有這麼大型的廠房釋出了，詢問的熱度的確感受到企業滿手訂單的幸福壓力。」據悉，已有多組潛在買方展開評估，包括半導體與 AI 產業鏈大廠、自用型電子製造業者，與數組外商高科技公司。