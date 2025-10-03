台積電明年起調漲3、5奈米價格 外資調升目標價至1620元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-03 12:48

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 即將在本月 16 日召開法說會，外資陸續出具報告力挺，澳系外資今 (3) 日大幅上調台積電目標價，從原先的 1310 元提升至 1620 元，看好 AI 將帶動各家業者採用更先進製程，將推升台積電明年售價成長，加上明年將調漲 3、5 奈米價格，將為台積電價帶來新一波營收與獲利成長動能。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

外資表示，各家 AI 晶片大廠包括輝達 (NVDA-US)、Meta、OpenAI 和谷歌 (GOOG-US) 都預計導入 3 奈米製程，象徵 2026 年市場對台積電的先進製程需求更強勁，預計在 AI 晶片帶動下，將顯著推升 3 奈米營收貢獻，且在產品組合優化下，將提升台積電的平均售價 (ASP)。

外資認為，台積電可能會從 2026 年第一季開始提高 3 奈米、5 奈米製程的價格，依照過往經驗，台積電在 2022 年第一季、2023 年第四季和 2024 年第四季受惠價格調漲和先進製程產能提升推動，平均售價季增超過 10%，有助抵銷美國晶圓廠擴張所稀釋的毛利率。

外資預估，在其他條件不變情況下，3 奈米、5 奈米製程的平均售價每上漲 10%，毛利率能各自貢獻約 1 個百分點，有助台積電緩解海外擴張所帶來的毛利率稀釋壓力。

此外，從大環境來看，由於關稅和宏觀經濟風險相對可控，加上近期 iPhone 銷售量強勁，顯示終端需求熱絡，加上關稅或經濟疲軟帶來的負面影響尚未顯現，台積電短期營運仍有不錯支撐。