鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-03 14:51

富邦全民線上跑 再度合作Uber Eats、adidas、GARMIN、Gogoro響應永續。(圖/富邦金控)

富邦金控自 2024 年推出全台最大馬拉松「富邦 Run For Green™全民線上跑」深獲跑友支持，上半年升級推出 2025 首波活動，總里程數累積達 1,936,133 公里，較去年成長 64.22%，展現全民守護環境的熱情。延續熱潮，富邦金控自即日起至 11 月 30 日再度推出「Run For Green™全民線上跑」2025 第二波活動，邀請全民再度起跑，隨時隨地一起為健康與永續奔馳。

富邦將再攜手跑者種下 6,000 棵樹，跑者只要透過穿戴式裝置或常用跑步 APP 綁定上傳，跑滿指定里程即可線上領取植樹資格，讓每一步都化為真實的綠色行動。此外，富邦更推出趣味互動遊戲「一鍵見森林」，跑者可測出專屬「綠跑風格」，對應台灣不同樹種，從跑步特質連結環境永續，增添參與樂趣。

今年活動也擴大與跨界夥伴合作，包含 Uber Eats、adidas、GARMIN、Gogoro 等品牌共同響應，跑者完成里程挑戰即可參加抽獎，有機會獲得 Gogoro VIVA ME (GF2XT)、MOMO 幣 500 元、Garmin Forerunner 570 GPS 智慧心率跑錶、蔬軾 600 元餐券、adidas ADIZERO BOSTON 13 及運動筆記三代裝備包等豐富好禮；合作夥伴 Uber Eats 提供免費體驗 Uber One 一個月及 10 組外送 / 外帶優惠序號，專屬回饋進榜跑團 (註)，讓跑者在挑戰自我的同時，也能盡情享受美食。

富邦金控長期贊助的台灣米倉田中馬拉松 11 月 9 日即將開跑，富邦特別鼓勵跑者將全民線上跑作為練跑暖身方案一環，不僅能備戰賽事，累積里程還能再抽多重好禮，還能將練習化為永續成果！此外，富邦金控 11 月也將攜手 adidas 與永悅健康舉辦聯名跑聚，以實體活動凝聚社群能量，透過專業教練帶領，攜手民眾為健康與地球永續而跑，歡迎隨時關注「富邦 FUBON」Facebook 掌握最新消息！