貴金屬價格飆漲 長科*調漲LED導線架 明年起漲15-25%

鉅亨網記者魏志豪 台北


導線架大廠長科 *(6548-TW) 向客戶發出漲價通知，由於金、銀等貴金屬價格走高，決定自明年 1 月 1 日起，對 LED 導線架全系列產品實施價格調整，漲幅落在 15% 至 25%。

cover image of news article
貴金屬價格飆漲 長科*調漲LED導線架 明年起漲15-25%。(鉅亨網資料照)

依據長科 * 發出的信件指出，自 2024 年第一季起，銀與金等貴金屬價格持續走高，原物料成本大幅增加，對公司 LED 導線架的製造成本造成顯著衝擊。以市場數據為例，金價自 2024 年第一季約 2,000 USD/oz 上漲至 2025 年第三季約 3,900 USD/oz，銀價則自約 22 USD/oz 上漲至約 48 USD/oz。


儘管長科 * 持續透過製程改善與內部吸收來減緩壓力，但隨著金屬價格不斷攀升，現已超出可承擔範圍。因此公司將自 2026 年 1 月 1 日起出貨的訂單，對 LED 導線架全系列產品實施價格調整。依據不同產品規格與結構，調幅將落在 15% 至 25%。 

長科 * 指出，深知此舉對客戶營運規劃的重要性，因此提前通知，期盼給予客戶充足的時間進行安排，公司將一如既往，致力於提供穩定供貨、優質產品與專業服務，並持續與客戶共同成長、面對市場挑戰。

