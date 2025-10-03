鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-03 12:22

全球股市強勢攻高，除了半導體、AI 科技股表現亮眼外，不少創新主題 ETF 的表現，也讓人驚豔！10 月份才剛過 3 個交易日，強勢主題 ETF 第一金太空衛星 (00910-TW) 今 (3) 日開盤股價再度創新高，最高來到 42.23 元，上漲 3.18%，累計近一周上漲 8%、近一個月漲 13%、近三個月漲 34%、近六個月漲 55%、近一年飆漲 83%。

〈焦點股〉衛星列隊升空、國際合約助攻 00910噴漲逾3%再創歷史新高。(圖:shutterstock)

近期太空衛星個股利多頻傳，包括火箭、衛星排隊等待發射升空、太空股取得國際合約等消息強勢助攻，第一金太空衛星 ETF 大漲，主要受惠追蹤投資 Solactive 太空衛星指數成份股股價狂飆，以 Bloomberg 資料觀察，30 檔成份股中昨 (2) 日海外收盤，共有 8 檔個股漲幅在 5% 至 16% 間，產業營運及財報也部份傳出正向預期。

第一金太空衛星 ETF 經理人曾萬勝分析，推升太空衛星股大漲的消息來自，多家太空衛星企業進入量產出貨後的發射排程，同時也傳出取得電信商與政府合約的商業化進度，此外，太空衛星企業推動戰略性併購，擴大營運規模與多元太空衛星領域，這些太空衛星重點企業也是後市發展相當值得期待的產業型態，像是：衛星營運商與資料服務、衛星製造與系統整合的太空硬體、新興通訊與太空應用，及月球探索技術等。

觀察 2 日成分股漲幅表現，單日上漲逾 16% 的 AST 太空通訊 (AST SpaceMobile)，近期發布與電信業者的合作消息，成功完成測試「太空到手機 (direc-to-cell) 測試，同時也持續推進 BlueBird 衛星列隊發射排程，這是接下商用化進展的重要里程碑；近期股價持續強勁，單日上漲逾 8% 的黑天科技 (BlackSky Technology)，主要以即時、高頻地球觀測資料庫與分析服務為主，政府與商業用途擴大，包括：國防安全、地理及地質監測、天災預防等，未來更加速在 Gen-3 衛星、結合 AI 產品研發等，有助於技術提升，同時更符合市場需求等。