鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-03 19:51

‌



市值型 ETF 老大哥 0050 規模突破 7500 億元後，今 (3) 日反映台股大漲，價格突破 60 元，進一步推升規模來到 7673 億元，正式超越安聯收益成長基金最新公布至八月底的 7560 億元，躍居台灣境內、外規模最大基金，同步為台股基金投資、ETF 發展寫下全新里程碑。

台股創高無極限！0050躍居境內外規模最大基金 寫ETF新里程碑。（鉅亨網資料照）

法人分析，近年來 ETF 投資夯，主要原因來自於指數邏輯透明且費用率低廉，配合亮眼績效推升被動投資熱度。以 0050 為例，自 2003 年成立以來至 9/30 含息報酬率 1161%，以每年 250 交易日換算年化報酬率 12.3%，在此報酬率下約 6 年就有機會為投入資產翻倍。

‌



0050 隨權值股漲勢持續攻高，價格站上 60 元大關，統計自 6 月 份分割後已上漲 28.3%，超越大盤的 18.6%，推升規模來到 7673 億元。

0050 規模突破 7600 億，經理費率已下降至 0.1% 以下，在規模、費用與績效上全面超越境外基金。至八月底國人持有規模最多的境外基金 - 安聯收益成長基金，經理費率達 1.5%；至 9/30 的近十年含息績效：0050 為 411.3%，安聯收益成長基金為 122.9%，差距近 300 個百分點。

針對 0050 所代表的指數化投資，可為一般投資人帶來低成本、分散風險與長期表現優勢，包括股神巴菲特就認為，大多數費用高昂的主動基金，長期績效並無法超過低成本的指數型基金。長期推廣指數化投資的政大周冠男教授也表示，正確的投資方法，就是「躺在指數的道路上耍廢」。